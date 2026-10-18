Österreicher sauer: „Geht langsam Richtung Arbeit bis ins Grab“

In den vergangenen Wochen waren Österreichs Pensionen immer wieder Thema in Diskussionen. Vor allem die Erhöhung des Pensionsalters war dabei recht beliebt. Was die Österreicher davon halten.

Die Österreicher sind über die immer wieder aufflammende Diskussion rund um das Pensionsalter nicht glücklich.

Die Österreicher sind über die immer wieder aufflammende Diskussion rund um das Pensionsalter nicht glücklich.

Zuletzt war es AMS-Chef Johannes Kopf vor einer Woche, der von einer Erhöhung des Pensionsalters gesprochen hat, unter anderem die NEOS sind auf den Zug aufgesprungen. Die bis Freitag JUNOS-Chefin und weiterhin NEOS-Abgeordnete im Nationalrat Sophie Wotschke hat etwa ebenfalls eine Erhöhung gefordert. Mehr dazu hier: 28-Jährige will Pension mit 67: „Antrittsalter muss erhöht werden“. Bei den Österreichern kommen die Forderungen nach einer Erhöhung des Pensionsalters auf 67 Jahre – wie es die meisten Fordernden ansprechen – aber nicht so gut an. Mehrere 5 Minuten-Leser haben sich etwa auf Facebook zum Thema geäußert, auch unter den zugehörigen Postings der Arbeiterkammer (AK) und des Gewerkschaftsbundes (ÖGB) die sich beide gegen eine derartige Anhebung aussprechen, haben sich vermehrt Kommentare gesammelt. Wir haben hier jetzt die besten für euch.

„Ist schon ein kleiner Unterschied, ob Bau oder Büro, Fabrik oder Gemeindeamt“

Große Kritik gibt es etwa daran, dass alle Berufe in einen Topf geworfen werden. So meint eine Frau etwa: „Abgesehen vom Alter gibt es Berufe, dort schaffen die Menschen die Arbeit gar nicht mehr.“ Eine weitere Facebook-Nutzerin erklärt: „Könnte man in der Diskussion bitte die Art der Arbeit berücksichtigen? Ist schon ein kleiner Unterschied, ob Bau oder Büro, Fabrik oder Gemeindeamt.“ Ein Bauarbeiter rechnet vor, was für ihn die Pension mit 67 bedeuten würde: „Mit 28 Jahren hatte ich schon 13 Arbeitsjahre am Rücken, mit 67 sind es dann ca. 52 Jahre. Und das am Bau.“ Ein anderer Mann fordert eine „gescheite“ Reform und ist sich sicher: „Das geht langsam Richtung Arbeit bis ins Grab“

Was hältst du von einer Anhebung des Pensionsantrittsalters? Bin ich komplett dagegen Fände ich gut Finde ich blöd, wird aber wohl nicht anders gehen Habe keine Meinung dazu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Würde nicht nach dem Alter sondern nach Arbeitsjahren gehen“

Während der allgemein höhere Pensionsantritt zwar für Kritik sorgt, gibt es zahlreiche Kommentare, die eine andere Form der Erhöhung des Pensionsalters im Sinn haben. „Es ist ein kleiner Unterschied, ob mit 65 schon 50 oder grad mal 30 Jahre gearbeitet wurde“, heißt es da etwa. Und eine Frau meint: „Würde nicht nach dem Alter sondern nach Arbeitsjahren gehen.“ Dem Vorschlag – den auch Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec etwa bereits getätigt hat – können auch einige weitere Menschen etwas abgewinnen: „Wir führen ewige Diskussionen um den Pensionsantritt. Ist doch ganz einfach: Wer 45 Jahre arbeitet und damit 45 Jahre eingezahlt hat, darf in Pension.“ Und: „Ich finde, dass nach 40 Jahren Arbeit, wo auch in die Pensionskasse eingezahlt wurde, die Pension ohne Abzüge möglich sein muss.“

„Die sind körperlich fertig gefahren“

Eine Frau spricht außerdem die bereits laufende Anhebung des Frauenpensionsalters von 60 auf 65 Jahre an. Den Österreicherinnen hätte man damit „ohnedies schon viel angetan – und das obwohl man Kinder großzieht und vieles auf sich nimmt.“ Die meisten Kommentare haben jedenfalls die Arbeitsjahre zum Thema. „Nach 40 Beitragsjahren hat sich jeder Mensch auch ein Leben ohne Arbeit verdient. Warum zahlen wir 40 Jahre ein, wenn dann keine gute Lebenszeit mehr vorhanden ist?“, so eine Facebook-Nutzerin. Und eine 5 Minuten-Leserin meint noch: „Wer mit 15 körperlich hart zu arbeiten beginnt, hat sich nach 45 Jahren redlich die Pension verdient. Die sind körperlich fertig gefahren.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 18:54 Uhr aktualisiert