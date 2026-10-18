Zeitumstellung: Wie viel Energie sparen wir dadurch wirklich?

Zweimal im Jahr werden in Österreich die Uhren umgestellt. Ursprünglich sollte dadurch Energie gespart werden. Doch funktioniert das heute überhaupt noch?

Die Zeitumstellung sollte ursprünglich Energie sparen. Heute ist der tatsächliche Einspareffekt laut Untersuchungen jedoch gering.

Die Zeitumstellung sollte ursprünglich Energie sparen. Heute ist der tatsächliche Einspareffekt laut Untersuchungen jedoch gering.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, ist es wieder so weit: In Österreich werden die Uhren um 3 Uhr morgens um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und die Winterzeit, genauer gesagt die Normalzeit, beginnt. Doch warum stellen wir unsere Uhren eigentlich noch immer um?

Weniger Licht, weniger Strom?

Hinter der Sommerzeit steckt ein einfacher Gedanke: Wenn es abends länger hell bleibt, müssen Menschen später das Licht einschalten. Dadurch sollte weniger Strom verbraucht werden. Vor allem während der Energiekrisen der 1970er-Jahre gewann diese Überlegung an Bedeutung. In Österreich wurde die heute übliche Sommerzeitregelung 1980 eingeführt. Mittlerweile hat sich unser Energieverbrauch allerdings stark verändert. Moderne LED-Lampen benötigen deutlich weniger Strom als frühere Glühbirnen. Gleichzeitig spielen Heizung, Klimaanlagen und zahlreiche elektrische Geräte eine wesentlich größere Rolle.

Wie viel Energie wird tatsächlich gespart?

Die Antwort fällt ernüchternd aus. Laut dem deutschen Umweltbundesamt lässt sich durch die Zeitumstellung kaum Energie einsparen. Zwar wird an hellen Sommerabenden weniger künstliches Licht benötigt, dafür kann morgens mehr Energie für Beleuchtung und Heizung anfallen. Auch Untersuchungen der Europäischen Kommission zeigen, dass die Energieeinsparungen durch die Sommerzeit insgesamt gering sind. Je nach Land, Klima und Energieverbrauch können die Auswirkungen unterschiedlich ausfallen. Wie gering die Bedeutung der Beleuchtung mittlerweile ist, verdeutlicht auch Wien Energie: Demnach entfallen nur rund zwei Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Haushalts auf Licht. Selbst wenn durch längere Helligkeit am Abend weniger Lampen eingeschaltet werden, ist die mögliche Einsparung damit begrenzt.

Warum gibt es die Zeitumstellung dann noch?

Die Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung wird in der Europäischen Union schon seit Jahren diskutiert. Bereits 2018 legte die EU-Kommission einen entsprechenden Vorschlag vor. Das Europäische Parlament sprach sich 2019 für eine Abschaffung aus. Eine endgültige Einigung zwischen den EU-Mitgliedstaaten kam jedoch nicht zustande. Deshalb bleibt es vorerst bei der bisherigen Regelung: Im Frühjahr werden die Uhren vorgestellt, im Herbst wieder zurückgestellt.

5 Tipps gegen den Mini-Jetlag: Uhr sofort umstellen : Nicht ständig zurückrechnen, wie spät es nach der alten Zeit wäre.

Im Rhythmus bleiben: Möglichst zur gewohnten Zeit schlafen gehen und aufstehen.

Abends leicht essen: Vor dem Schlafengehen auf schwere Mahlzeiten verzichten und drei Stunden davor keinen Alkohol, Kaffee oder andere aufputschende Getränke trinken.

Bildschirme weglegen: Handy, Tablet und Computer vor dem Schlafengehen möglichst meiden.

Bewegung einbauen: Frische Luft und Sport können müde machen – allerdings mit genügend Abstand zur Schlafenszeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 19:37 Uhr aktualisiert