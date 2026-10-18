500 Euro Starthilfe für Kinder: Wer den neuen Bonus bekommt

Gute Nachrichten für Familien in Österreich: Die Bundesregierung hat sich auf ein neues Zukunftsdepot geeinigt. Damit sollen Kinder beim langfristigen Vermögensaufbau unterstützt werden.

Mit dem sogenannten Zukunftsdepot will die Bundesregierung Familien beim Sparen für ihre Kinder unterstützen. Wie aus einer Mitteilung des Bundeskanzleramts vom 17. Oktober hervorgeht, soll das neue Modell am 1. Juli 2027 starten. Besonders interessant: Für Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 geboren werden und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ist ein einmaliger staatlicher Startbonus von 500 Euro geplant.

Wer bekommt die 500 Euro?

Der staatliche Bonus ist für Kinder vorgesehen, die ab dem 1. Jänner 2027 zur Welt kommen und die noch festzulegenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Das Geld soll als Startkapital für den langfristigen Vermögensaufbau dienen. Aber auch für ältere Kinder soll das Zukunftsdepot grundsätzlich zugänglich sein. Allerdings ist für sie nach den bisher angekündigten Plänen kein staatlicher Startbonus vorgesehen.

Bis zu 5.000 Euro jährlich einzahlen

Das Zukunftsdepot soll Familien ermöglichen, langfristig Geld für ihre Kinder anzulegen. Zusätzlich zum möglichen staatlichen Startbonus sollen jährlich bis zu 5.000 Euro eingezahlt werden können. Das angesparte Geld soll veranlagt werden, um über einen längeren Zeitraum Vermögen aufzubauen. Anders als bei einem klassischen Sparkonto können bei einer Veranlagung allerdings auch Wertschwankungen auftreten. Ein weiterer Vorteil ist die geplante steuerliche Begünstigung: Ab dem 18. Geburtstag soll eine steuerfreie Auszahlung möglich sein.

Wann startet das Zukunftsdepot?

Geplant ist der Start für den 1. Juli 2027. Bis dahin müssen die gesetzlichen Grundlagen noch geschaffen werden. Die politische Einigung der Bundesregierung bedeutet daher noch nicht, dass der Bonus bereits beantragt werden kann. Welche konkreten Voraussetzungen Familien erfüllen müssen und wie die Einrichtung des Zukunftsdepots ablaufen wird, soll im Zuge der gesetzlichen Umsetzung geklärt werden.