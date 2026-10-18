Nebel am Morgen, Sonne am Tag: Bis zu 19 Grad in Österreich

Der Tag startet in vielen Regionen Österreichs mit Nebel und Hochnebel. Doch vielerorts setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad.

Nach einem teils nebeligen Start zeigt sich in Österreich vielerorts die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad.

Nach einem teils nebeligen Start zeigt sich in Österreich vielerorts die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad.

In Österreich zeigt sich das Wetter zunächst von seiner herbstlichen Seite. Vor allem über den Niederungen und in einigen Tälern halten sich am Morgen wieder Nebel- und Hochnebelfelder. Diese können sich stellenweise als recht hartnäckig erweisen und die Sicht auf die Sonne länger versperren.

Nach dem Nebel kommt die Sonne

Sobald sich die Nebelfelder auflösen, dürfen sich viele Menschen auf freundliches Herbstwetter freuen. Auch außerhalb der Nebelzonen scheint verbreitet die Sonne. Lediglich ein paar harmlose Wolken ziehen über den Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher bis östlicher Richtung.

Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad

In den frühen Morgenstunden ist es mit Temperaturen zwischen 0 und 11 Grad teilweise noch recht frisch. Im Laufe des Tages wird es allerdings deutlich milder. Die Höchstwerte erreichen meist zwischen 11 und 19 Grad. Wo sich der Nebel länger hält, bleibt es entsprechend kühler. In sonnigen Regionen lässt sich hingegen ein freundlicher Herbsttag genießen.