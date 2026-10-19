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/ ©Austrian Airlines
Symbolfoto
Ein Flugzeug hebt ab.
An Bord des Flugzeugs befanden sich 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.
WIen/Sofia/Tel Aviv
19/10/2026
Am Weg nach Wien

Bombendrohung? Flug von Tel Aviv nach Wien musste mit Luftwaffen-Eskorte landen

Ein Flug der Austrian Airlines von Tel Aviv nach Wien musste nach einer mutmaßlichen Bombendrohung außerplanmäßig in Sofia landen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Laut Daten des Ortungsdienstes „FlightRadar24“ wurde der Flug OS82 umgeleitet und setzte am Sonntag um 20:42 Uhr in der bulgarischen Hauptstadt auf. Wie der britische Nachrichtensender „Sky News“ unter Berufung auf das bulgarische Ministerium für Transport und Kommunikation berichtete, lag ein „Signal über eine Bombendrohung“ vor.

Zwischenlandung notwendig

Austrian Airlines bestätigte die Drohung und die dadurch erforderliche Zwischenlandung gegenüber dem britischen Sender. Das bulgarische Ministerium erklärte zuvor: „Während des Fluges, an der Grenze zu Rumänien, meldete die Besatzung ein Signal über eine Bombendrohung und beschloss, außerplanmäßig in Sofia zu landen.“ Den Sicherheitsverfahren entsprechend stieg ein Jagdflugzeug der bulgarischen Luftwaffe auf und begleitete den Airbus A320 bis zur Landung auf dem Flughafen in Sofia.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Flugroute.
©Flightradar24
Auch auf der interaktiven Karte von „Flightradar24“ wurde die Zwischenlandung angezeigt.

Auf Ausweichflug umgebucht

An Bord des Flugzeugs befanden sich 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Nach der Landung wurden die Passagiere evakuiert und das Flugzeug in Sofia gründlich untersucht, wird übereinstimmend berichtet. Die Passagiere wurden in der Folge auf einen Ausweichflug umgebucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 08:18 Uhr aktualisiert
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