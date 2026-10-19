Antragsstart ab heute: Wer jetzt bis zu 250 Euro Zuschuss beim Heizen kassieren kann

In Vorarlberg startet am heutigen 19. Oktober 2026 die Frist für den Heizkostenzuschuss. Haushalte mit kleinerem Einkommen können bis zu 250 Euro Unterstützung beantragen. Doch wie sieht es in den anderen Bundesländern aus?

Pünktlich zum Start der kälteren Jahreszeit geht der Vorarlberger Heizkostenzuschuss für die Saison 2026/2027 in die Antragsphase. Ab sofort können einkommensschwächere Haushalte die finanzielle Unterstützung für ihre Heizkosten beantragen.

Vorarlberg: Bis zu 250 Euro

Der Heizkostenzuschuss in Vorarlberg kann im Aktionszeitraum vom 19. Oktober 2026 bis zum 12. Februar 2027 bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde beantragt werden. Die Antragstellung ist sowohl online als auch persönlich vor Ort möglich. Der Zuschuss beträgt einmalig maximal 250 Euro. Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz in Vorarlberg. Personen, die Sozialhilfe beziehen, erhalten einen reduzierten Zuschuss in Höhe von 180 Euro, der von den Bezirkshauptmannschaften von Amts wegen ausbezahlt wird.

Diese Personen bekommen einen Zuschuss

Die Richtlinien sehen klare Netto-Einkommensgrenzen (ohne 13. und 14. Gehalt sowie ohne Familienbeihilfe/Pflegegeld) vor:

Haushaltsgröße Einkommensgrenze (250 Euro) Obergrenze mit Einschleifregelung 1 Person 1.480,00 Euro bis 1.680,00 Euro 2 Personen 2.020,00 Euro bis 2.220,00 Euro 3 Personen 2.480,00 Euro bis 2.680,00 Euro 4 Personen 2.875,00 Euro bis 3.075,00 Euro 5 Personen 3.325,00 Euro bis 3.525,00 Euro Jede weitere Person plus 400,00 Euro plus 200,00 Euro

So funktioniert die Einschleifregelung: Liegt das Haushaltseinkommen über der regulären Einkommensgrenze, verringert sich der Zuschuss schrittweise um den Differenzbetrag. Wer beispielsweise als Einzelperson 1.590 Euro verdient (110 Euro über der Grenze von 1.480 Euro), erhält noch einen reduzierten Zuschuss von 140 Euro. Liegt das Einkommen mehr als 200 Euro über der Grenze, entfällt der Anspruch komplett. Unterhaltspflichtige Personen können pro unterhaltsberechtigter Person zusätzlich 200 Euro (bzw. bei Grenzgängern bis zu 220 Euro) vom Einkommen in Abzug bringen.

So regeln die anderen Bundesländer den Heizkostenzuschuss

Steiermark: 340 Euro Unterstützung

In der Steiermark läuft der Antragszeitraum vom 1. Oktober 2026 bis zum 26. Februar 2027. Die Höhe des Zuschusses beträgt einmalig 340 Euro. Die Einkommensgrenze für Einpersonenhaushalte liegt bei 1.827 Euro netto, für Ehepaare/Haushaltsgemeinschaften bei 2.741 Euro (plus 548 Euro je Kind mit Familienbeihilfe).

Tirol: Letzte Chance bis 31. Oktober

In Tirol läuft die Antragsfrist für den Heizkostenzuschuss 2026 in Kürze ab: Anträge können nur noch bis zum 31. Oktober 2026 eingereicht werden. Anspruchsberechtigt sind Tiroler Haushalte mit geringem Einkommen und Hauptwohnsitz im Bundesland. Hier kann online ausgerechnet werden, wieviel einem zusteht.

Burgenland: Wärmepreisdeckel bis zu 1.000 Euro

Das Burgenland setzt auf den Wärmepreisdeckel 2026, der noch bis zum 31. Dezember 2026 beantragt werden kann. Die Förderhöhe liegt zwischen 50 Euro und maximal 1.000 Euro (Sockelbetrag von 200 Euro in der untersten Einkommenskategorie). Das Netto-Jahreshaushaltseinkommen beträgt maximal 43.000 Euro und die Heizkosten übersteigen die einkommensabhängige Zumutbarkeitsgrenze (3 bis 7 Prozent des Einkommens). Es werden 90 Prozent der tatsächlichen Heizkosten als Berechnungsgrundlage herangezogen.