Unfallbilanz: Acht Menschen kehrten nicht mehr nach Hause zurück

Traurige Bilanz auf den heimischen Straßen: In der vergangenen Woche starben in Österreich acht Menschen bei Verkehrsunfällen. Ein besonders tragischer Vorfall im Flachgau kostete zwei Jugendlichen das Leben.

Die vergangene Woche brachte erneut schwere Tragödien auf Österreichs Straßen mit sich. Wie das Bundesministerium für Inneres (BMI) mitteilt, kamen zwischen dem 12. und 18. Oktober 2026 bei insgesamt sieben Verkehrsunfällen acht Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern befinden sich drei Auto-Mitfahrer, zwei Auto-Lenker, zwei Motorradfahrer und ein E-Scooter-Lenker. Drei der acht Opfer verunglückten am vergangenen Wochenende tödlich.

Unfall im Flachgau fordert zwei Teenager-Leben

Ein besonders tragischer Unfall ereignete sich am Samstag, dem 17. Oktober, im Bezirk Salzburg-Umgebung: Ein 17-jähriger Almlenker geriet mit seinem Wagen ins Schleudern, überschlug sich und prallte frontal gegen einen Steinblock. Zwei nicht angegurtete Mitfahrende, ein 17-jähriger Bursche und ein 16-jähriges Mädchen, erlagen noch an der Unfallstelle ihren fatalen Verletzungen.

Die Verteilung der Todesopfer auf die Bundesländer im Überblick: Oberösterreich, Salzburg, Steiermark: Je 2 Verkehrstote

Je 2 Verkehrstote Wien, Tirol: Je 1 Verkehrstoter

Überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache

Als vermutliche Hauptunfallursachen nennt das Innenministerium in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit. Zudem führten Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung, die Missachtung von Verboten, zu geringer Sicherheitsabstand und eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu den tödlichen Zusammenstößen. Drei der Tragödien waren reine Alleinunfälle.

Jahrestrend: Rückgang im Vergleich zu 2025

Vom 1. Jänner bis zum 18. Oktober 2026 wurden auf Österreichs Straßen bisher 291 Verkehrstote verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres 2025 waren es noch 336 Todesopfer, im Jahr 2024 starben im selben Zeitraum 296 Menschen.