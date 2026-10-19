Infektionswelle rollt an: ÖGK meldet neue Zahlen

Die Herbst-Kälte hinterlässt ihre Spuren: Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat die aktuellen Arbeitsunfähigkeitsmeldungen für die Kalenderwoche 42 vorgelegt. Infektionskrankheiten befinden sich wieder auf dem Vormarsch.

Die kalte Jahreszeit macht sich in den Betrieben bemerkbar: Wie aus den neuesten Auswertungen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hervorgeht, stieg die Gesamtzahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle (AU-Fälle) in der Kalenderwoche 42 (2026) auf 264.769 Fälle. Das bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber der Vorwoche KW 41 (262.079 AU-Fälle). Im Vergleich zum Vorjahr 2025 (285.809 Fälle in KW 42) fällt der Gesamtwert jedoch geringer aus.

Grippale Infekte als Hauptursache

Den Großteil der Erkrankungen machen nach wie vor allgemeine Atemwegserkrankungen und grippale Infekte aus:

Grippale Infekte: 64.211 Fälle in KW 42 (KW 41: 65.741 Fälle)

64.211 Fälle in KW 42 (KW 41: 65.741 Fälle) Echte Grippe (Influenza): 746 Fälle in KW 42 (KW 41: 806 Fälle)

746 Fälle in KW 42 (KW 41: 806 Fälle) COVID-19: 400 erfasste Fälle in KW 42 (KW 41: 381 Fälle)

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich bei COVID-19 ein deutlicher Unterschied in den Meldezahlen: In KW 42 des Jahres 2025 wurden noch 4.639 COVID-Fälle gezählt. Die ÖGK weist jedoch darauf hin, dass COVID-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und deutlich weniger getestet wird.

Wien führt bei den Gesamtzahlen

Im Bundesländer-Vergleich verzeichnet Wien mit 73.120 AU-Fällen die höchsten Krankenstandszahlen, gefolgt von Oberösterreich (47.603 Fälle) und Niederösterreich (45.655 Fälle). In Kärnten liegt die Zahl der Gesamtkrankenstände in KW 42 bei 13.122 Fällen (davon 3.187 grippale Infekte, 20-mal Influenza und 17 COVID-19-Fälle). In der Steiermark meldet die ÖGK 35.256 AU-Fälle (darunter 8.726 grippale Infekte, 60-mal Influenza und 41 COVID-19-Fälle).