Wetter-Umschwung: Italien-Tief bringt Kälte und Regen

Während zu Beginn der Woche vielerorts noch spätsommerliche Temperaturen bis zu 21 Grad herrschen, kündigt GeoSphere Austria ab Mittwoch einen Wetter-Umschwung an.

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen in Österreich?

Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen in Österreich?

Der herbstliche Sonnenschein legt eine Pause ein: Während der Wochenstart vielerorts noch mild und trocken ausfällt, steht Österreich ab der Wochenmitte eine spürbare Wetter-Wende bevor. Eine Kaltfront aus dem Westen sowie ein Tiefdruckgebiet aus Italien beenden das spätsommerliche Wetter.

Bist du bereit für Herbstwetter? Ja, ich freue mich schon auf die kühleren Tage. Nein, von mir aus könnte das ganze Jahr über Sommer sein. Ich nehme das Wetter, wie es kommt. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Montag und Dienstag: Bis zu 21 Grad im föhnigen Westen

Die Woche startet überwiegend freundlich: „Bis über Mittag werden letzte Nebelfelder in Becken und Tälern immer weniger und bis zum Abend überwiegt damit allgemein sonniges und trockenes Wetter“, meldet die GeoSphere Austria. Die Nachmittagstemperaturen klettern auf 13 bis 21 Grad, wobei es im Westen am wärmsten wird. Auch der Dienstag präsentiert sich abseits lokaler Nebelfelder nochmals meist sonnig und trocken. Einzig südlich des Alpenhauptkammes stauen sich bereits Wolken mit zeitweisem Regen. Vom Brenner bis zu den Hohen Tauern bläst spürbarer Föhnwind.

Mittwoch: Kaltfront rollt auf ganz Österreich zu

Am Mittwoch ist es mit dem ruhigen Herbstwetter vorbei: „Eine Kaltfront aus dem Westen sowie ein Italientief im Süden bestimmen zur Wochenmitte zunehmend das Wettergeschehen in Österreich“, so die Wetterexperten. Während der Osten zunächst noch Sonnenstunden erlebt, breiten sich Wolken und Niederschläge rasch auf das gesamte Bundesgebiet aus. Am meisten Regen erwartet Osttirol und Oberkärnten, im Südosten können sich am Nachmittag sogar Gewitter entladen.

Donnerstag und Freitag: Trüb und kühler

Am Donnerstag zieht die Störungszone langsam ostwärts ab. Nach morgendlichen Regenschauern setzt sich von Westen her allmählich wieder die Sonne durch, die Höchstwerte kühlen jedoch auf 11 bis 16 Grad ab. Am Freitag bringt das nächste Frontensystem am Abend in Vorarlberg und Tirol bereits wieder Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt in den Bergen auf rund 1.500 Meter Seehöhe.