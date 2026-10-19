„Außergewöhnliche Gefahr“: Beliebte Urlauberinsel ruft höchste Warnstufe aus

Mallorca und mehrere Regionen der spanischen Mittelmeerküste stehen unter Alarm. Wegen Starkregenfällen und schweren Überflutungen wurde auf der beliebten Baleareninsel die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen.

Nach den sintflutartigen Regenfällen am Sonntag warnen Meteorologen auch vor Extrem-Niederschlag am heutigen Montag. Betroffen sind Mallorca sowie Gebiete rund um Barcelona und Valencia. Bäche könnten über die Ufer treten, Straßen überflutet werden. Die spanische Wetterbehörde Aemet warnte Montagfrüh vor einer “außergewöhnlichen Gefahr“

Erstes Todesopfer gemeldet

Die Einsatzkräfte mussten bereits mehrfach ausrücken, um Menschen aus Fahrzeugen und überfluteten Gebäuden zu retten. Vielerorts wurden Veranstaltungen abgesagt und Schulen vorsorglich geschlossen. Nahe Barcelona ist eine Frau infolge der Unwetter ums Leben gekommen.

Urlauber sollen vorsichtig sein

Die Behörden raten Einheimischen und Touristen, unnötige Fahrten zu vermeiden und Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen. Besonders gefährlich sind ausgetrocknete Flussbetten und Senken, die sich bei Starkregen innerhalb weniger Minuten in reißende Wasserströme verwandeln können.

Verbindung zu Ibizas Flughafen gesperrt

Auf Ibiza wurde am Wochenende die wichtigste Straßenverbindung zum Flughafen gesperrt. Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Auf der auch bei österreichischen Urlaubern beliebten Insel Mallorca wurden Dutzende Flugverbindungen gestrichen, so der Flughafenbetreiber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 13:20 Uhr aktualisiert