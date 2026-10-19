ÖGK warnt: Warum du diese E-Mail keinesfalls öffnen solltest
Betrüger haben es derzeit wieder auf die Daten und das Geld von Versicherten abgesehen. Die Österreichische Gesundheitskasse warnt eindringlich vor Phishing-Mails, gefälschten SMS und dubiosen Anrufen.
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) schlägt Alarm: Derzeit häufen sich in ganz Österreich wieder betrügerische E-Mails, SMS und Telefonanrufe, die vorgeben, im Namen der Sozialversicherung zu handeln. Ziel der Kriminellen ist es, an sensible Kontodaten, Passwörter und Zugänge der Versicherten zu gelangen.
Falsche Versprechen: Auszahlung & Hausbesuche
- Angeblich ausstehende Gutschriften: Per E-Mail und SMS wird Opfern eine angebliche Leistungsauszahlung in Aussicht gestellt. Über einen mitgeschickten Link sollen sie ihre Bankdaten aktualisieren. Wer dem Link folgt, landet auf einer gefälschten Website – das versprochene Geld gibt es nicht, stattdessen droht Kontomissbrauch.
- Falle am Telefon: Anrufer geben sich als ÖGK-Mitarbeiter aus und bieten kostenlose Hausbesuche zum Ausprobieren einer „Lichttherapie“ an. Die ÖGK stellt klar: Solche Angebote gibt es nicht. Es handelt sich um Versuche, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen oder persönliche Daten abzugreifen.
Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen?
So schützt du dich vor der Phishing-Falle
Die ÖGK beteiligt sich derzeit an der bundesweiten Kampagne #10TageGegenPhishing und gibt Versicherten wichtige Verhaltensregeln an die Hand:
- Keine Direktlinks nutzen: Die ÖGK fordert niemals per E-Mail oder SMS dazu auf, sensible Daten über enthaltene Links oder Buttons zu ändern.
- Keine Daten weitergeben: Passwörter, PINs und Bankdaten dürfen niemals am Telefon oder per Nachricht mitgeteilt werden.
- Offizielle Kanäle nutzen: Wer Daten ändern möchte, sollte die offizielle App Meine ÖGK nutzen oder die Adresse direkt in den Webbrowser eintippen. Das Serviceportal mit Login über die ID Austria bietet den sichersten Weg.