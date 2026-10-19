ÖGK warnt: Warum du diese E-Mail keinesfalls öffnen solltest

Betrüger haben es derzeit wieder auf die Daten und das Geld von Versicherten abgesehen. Die Österreichische Gesundheitskasse warnt eindringlich vor Phishing-Mails, gefälschten SMS und dubiosen Anrufen.

Verdächtige Nachrichten können direkt auf der Website der ÖGK im Bereich „Betrugswarnungen der ÖGK“ gemeldet werden.

Verdächtige Nachrichten können direkt auf der Website der ÖGK im Bereich „Betrugswarnungen der ÖGK“ gemeldet werden.

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Veröffentlicht am 19. Oktober 2026, 15:35 / ©Fotomontage Canva / Unsplash / Leser

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) schlägt Alarm: Derzeit häufen sich in ganz Österreich wieder betrügerische E-Mails, SMS und Telefonanrufe, die vorgeben, im Namen der Sozialversicherung zu handeln. Ziel der Kriminellen ist es, an sensible Kontodaten, Passwörter und Zugänge der Versicherten zu gelangen.

Falsche Versprechen: Auszahlung & Hausbesuche

Angeblich ausstehende Gutschriften: Per E-Mail und SMS wird Opfern eine angebliche Leistungsauszahlung in Aussicht gestellt. Über einen mitgeschickten Link sollen sie ihre Bankdaten aktualisieren. Wer dem Link folgt, landet auf einer gefälschten Website – das versprochene Geld gibt es nicht, stattdessen droht Kontomissbrauch.

Per E-Mail und SMS wird Opfern eine angebliche Leistungsauszahlung in Aussicht gestellt. Über einen mitgeschickten Link sollen sie ihre Bankdaten aktualisieren. Wer dem Link folgt, landet auf einer gefälschten Website – das versprochene Geld gibt es nicht, stattdessen droht Kontomissbrauch. Falle am Telefon: Anrufer geben sich als ÖGK-Mitarbeiter aus und bieten kostenlose Hausbesuche zum Ausprobieren einer „Lichttherapie“ an. Die ÖGK stellt klar: Solche Angebote gibt es nicht. Es handelt sich um Versuche, sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen oder persönliche Daten abzugreifen.

Hast du schon einmal eine Betrugs-SMS bekommen? Einmal. Ich bekomme solche Nachrichten ständig. Nein, zum Glück noch nie! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So schützt du dich vor der Phishing-Falle

Die ÖGK beteiligt sich derzeit an der bundesweiten Kampagne #10TageGegenPhishing und gibt Versicherten wichtige Verhaltensregeln an die Hand: