Führungswechsel bei Atomic: Langjähriger CEO geht in Pension

Am Montag gab der Salzburger Skihersteller Atomic auf seiner Website bekannt, dass Präsident Wolfgang Mayrhofer mit Ende des Jahres 2026 in den Ruhestand tritt. Seit mehr als vier Jahrzehnten war er im Unternehmen tätig, seit fast zwanzig Jahren stand er als CEO an der Spitze von Atomic. Nun übergibt er das Zepter an den bisherigen CFO Michael Absmaier. „Michi ist seit vielen Jahren Teil dieser Reise. Das gibt mir großes Vertrauen, wenn die Marke nun in ihr nächstes Kapitel eintritt“, zeigt sich Mayrhofer optimistisch.

Sah seine Arbeit als Privileg

Unter der Federführung von Mayrhofer hatte Atomic das Geschäft in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, heißt es in der Aussendung. „Atomic und der Skisport haben fast mein gesamtes Berufsleben geprägt. Mehr als vier Jahrzehnte in einem Sport zu verbringen, den ich liebe, war ein Privileg“, so Mayrhofer.