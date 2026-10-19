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/ ©GEPA pictures / Harald Steiner
Ein Bild auf 5min.at zeigt Wolfgang Mayrhofer.
Wolfgang Mayrhofer prägte das Unternehmen nachhaltig.
Österreich
19/10/2026
Skisport

Führungswechsel bei Atomic: Langjähriger CEO geht in Pension

Nach mehr als zwanzig Jahren an der Unternehmensspitze verabschiedet sich Wolfgang Mayrhofer in den Ruhestand. Der neue Atomic-Chef wird Michael Absmaier.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Am Montag gab der Salzburger Skihersteller Atomic auf seiner Website bekannt, dass Präsident Wolfgang Mayrhofer mit Ende des Jahres 2026 in den Ruhestand tritt. Seit mehr als vier Jahrzehnten war er im Unternehmen tätig, seit fast zwanzig Jahren stand er als CEO an der Spitze von Atomic. Nun übergibt er das Zepter an den bisherigen CFO Michael Absmaier. „Michi ist seit vielen Jahren Teil dieser Reise. Das gibt mir großes Vertrauen, wenn die Marke nun in ihr nächstes Kapitel eintritt“, zeigt sich Mayrhofer optimistisch.

Sah seine Arbeit als Privileg

Unter der Federführung von Mayrhofer hatte Atomic das Geschäft in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, heißt es in der Aussendung. „Atomic und der Skisport haben fast mein gesamtes Berufsleben geprägt. Mehr als vier Jahrzehnte in einem Sport zu verbringen, den ich liebe, war ein Privileg“, so Mayrhofer.

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