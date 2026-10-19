Christina Stürmer verkündet Pause bis auf Weiteres

Sängerin Christina Stürmer kündigt auf Social Media eine Pause für unbestimmte Zeit an, um "Innehalten und Kraft zu tanken".

Es wird ruhiger um die österreichische Sängerin Christina Stürmer. Auf Instagram kündigt die 44-Jährige an, sich für unbestimmte Zeit zurückzuziehen: „Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, eine Pause zu machen. Keine Pause für immer, eher ein Innehalten“, so Stürmer in ihrem Posting.

Dankeshymne an die Fans

In dem Beitrag blickt sie auch auf das vergangene Jahr zurück: „Ich bin einfach nur dankbar. Für die Abende mit euch, für die Gänsehaut-Momente, und fürs Mitsingen, so laut, dass ich mich manchmal selbst kaum gehört hab.“

„Lass das auf mich zukommen“

Auch auf Social Media wird sich Stürmer zurückziehen. „Wie aktiv ich in nächster Zeit sein werde, weiß ich ehrlich gesagt selbst noch nicht. Ich lass das einfach mal auf mich zukommen“, so die Sängerin.

Der Werdegang von Christina Stürmer

Christina Stürmer wurde im Jahr 2003 durch die ORF-Castingshow „Starmania“ bekannt. Damals belegte sie den zweiten Platz. Noch im selben Jahr veröffentlichte Stürmer ihren Hit „Ich lebe“, mit dem sie endgültig ihren Durchbruch schaffte. Mittlerweile blickt die Oberösterreicherin auf 12 Nummer-eins-Hits zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 19:03 Uhr aktualisiert