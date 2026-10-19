90.000 Beschäftigte betroffen: Gehaltsverhandlungen vorerst gescheitert

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die österreichische IT-Branche gibt es vorerst keine Einigung. Die Gewerkschaft fordert 3,9 Prozent mehr Gehalt, das Angebot der Arbeitgeber liegt deutlich darunter.

Die erste Verhandlungsrunde für den neuen Kollektivvertrag der IT-Branche ist am Montag, dem 19. Oktober 2026, ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die erste Verhandlungsrunde für den neuen Kollektivvertrag der IT-Branche ist am Montag, dem 19. Oktober 2026, ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die erste Verhandlungsrunde für den neuen Kollektivvertrag der IT-Branche ist am Montag, dem 19. Oktober 2026, ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Rund vier Stunden wurde über die Gehälter und Arbeitsbedingungen der mehr als 90.000 Beschäftigten verhandelt. Wie die Gewerkschaft GPA in einer Aussendung mitteilt, fordert sie eine Erhöhung der Mindestgehälter, der tatsächlichen Gehaltssumme sowie der Lehrlingseinkommen und Zulagen um 3,9 Prozent.

Arbeitgeber bieten deutlich weniger

Vonseiten der Arbeitgeber wurde laut GPA eine Erhöhung der tatsächlichen Gehaltssumme um 1,2 Prozent und der Mindestgehälter um 2 Prozent angeboten. Für die Gewerkschaft ist das zu wenig. Sie verweist auf die wirtschaftliche Entwicklung der Branche. Demnach erzielte der IT-Sektor im Jahr 2025 einen Umsatz von 44,31 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. „Wenn Umsätze und Wertschöpfung steigen, dann dürfen die Einkommen der Beschäftigten nicht gleichzeitig sinken“, betont GPA-Verhandlungsleiterin Birgit Patzak-Windisch.

Weitere Forderungen auf dem Tisch

Neben höheren Gehältern setzt sich die Gewerkschaft auch für Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen ein. Dazu zählen unter anderem bezahlte freie Tage am 24. und 31. Dezember sowie ein Recht auf Stundenerhöhung bei regelmäßiger Mehrarbeit. Auch beim bestehenden Modell für Gehaltserhöhungen fordert die GPA Änderungen. Die derzeitigen Ausnahmeregelungen würden laut Gewerkschaft dazu führen, dass nicht alle Beschäftigten entsprechend am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 5. November 2026 angesetzt.