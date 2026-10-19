Dramatisch: 87-Jähriger stirbt bei Autounfall

Der 87-jährige Autofahrer fuhr um sechs Uhr morgens auf der Landesstraße in Richtung Dietmannsdorf. Bei der Kreuzung mit der Waldviertlerstraße stieß er mit dem Auto einer 50-jährigen Frau zusammen. Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche erlag der 87-Jährige seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 50-jährige Unfallgegnerin wurde leicht verletzt, und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Horn gebracht.