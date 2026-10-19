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/ ©BJFF-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizeiauto befindet sich mit Blaulicht im Einsatz.
Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 87-Jährige.
Brunn an der Wild
19/10/2026
Tragisch

Dramatisch: 87-Jähriger stirbt bei Autounfall

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag im Bezirk Horn. Ein 87-jähriger Autofahrer überlebte den Unfall nicht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Der 87-jährige Autofahrer fuhr um sechs Uhr morgens auf der Landesstraße in Richtung Dietmannsdorf. Bei der Kreuzung mit der Waldviertlerstraße stieß er mit dem Auto einer 50-jährigen Frau zusammen. Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche erlag der 87-Jährige seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 50-jährige Unfallgegnerin wurde leicht verletzt, und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Horn gebracht.

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