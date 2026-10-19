Österreich-Wetter: So wird das Wetter am Dienstag

Der 20. Oktober startet mit Wolken und Nebel, im Tagesverlauf wird das Wetter allerdings besser. Am Abend sind wieder Regenschauer möglich. Das Thermometer kann bis auf 21 Grad klettern.

In den Tälern liegen am Dienstag zunächst Nebelfelder zäh bis weit in den Tag hinein, berichtet die GeoSphere Austria. Ansonsten präsentiert sich das Wetter recht sonnig und trocken. Lediglich südlich des Alpenhauptkamms stauen sich im Tagesverlauf deutlich mehr Wolken, auch Regen ist dort möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig von Osten bis Süden her. Die Tageshöchstwerte betragen etwa 21 Grad.

So wird das Wetter am Berg

Am Hauptkamm und auf der Alpensüdseite bilden sich tiefe Wolken, aus denen es stellenweise auch leicht regnen kann, über 2800 Höhenmetern kann es auch leicht schneien. Im Norden und Osten ist es recht sonnig, allerdings kann der Wind lebhaft bis kräftig werden.