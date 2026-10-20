Neue EU-Regeln: Das soll sich beim Geldabheben ändern

Beim Geldabheben könnte sich auch in Österreich einiges ändern. Die EU plant neue Vorschriften für Bankomaten, Gebühren und Bargeldabhebungen im Geschäft. Besonders am Land könnte das Vorteile bringen.

Bargeld abheben ohne Einkauf: Neue EU-Regeln sollen das künftig auch in Geschäften ermöglichen – mit einer Obergrenze von 150 Euro.

Bargeld abheben ohne Einkauf: Neue EU-Regeln sollen das künftig auch in Geschäften ermöglichen – mit einer Obergrenze von 150 Euro.

Du brauchst Bargeld, aber der nächste Bankomat ist weit entfernt? Künftig könnte dafür auch der Weg ins nächste Geschäft reichen. Der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament haben sich vorläufig auf neue Regeln für Zahlungsdienste geeinigt. Demnach sollen Geschäfte Bargeld auszahlen dürfen, ohne dass Kunden dafür etwas kaufen müssen. Vorgesehen ist eine Obergrenze von 150 Euro pro Abhebung. Die Auszahlung soll über Chip und PIN erfolgen, um Missbrauch zu verhindern. Vor allem für Menschen in ländlichen Regionen könnte das den Zugang zu Bargeld erleichtern.

Gebühren im Blick

Auch beim Geldabheben am Bankomaten soll es künftig weniger böse Überraschungen geben. Anbieter müssen vor einer Transaktion offenlegen, welche Gebühren und Wechselkurse gelten. So sollen Kunden bereits vor dem Abheben erkennen können, welche Kosten auf sie zukommen. Mehr Klarheit ist außerdem bei Kartenzahlungen geplant. Unternehmen, die Händlern entsprechende Zahlungssysteme anbieten, müssen ihre Gebühren verständlich ausweisen.

Schutz vor Betrug

Doch nicht nur beim Bargeld setzt die EU an. Auch Betrügern soll es künftig schwerer gemacht werden, an fremdes Geld zu kommen. Zahlungsdienstleister sollen verpflichtet werden, Informationen über Betrugsfälle untereinander auszutauschen. Zudem müssen vor Überweisungen der Name des Kontoinhabers und die IBAN abgeglichen werden. Diese Kontrolle gibt es bereits bei Euro-Sofortüberweisungen. Halten sich Zahlungsdienstleister nicht an bestimmte Schutzpflichten, sollen sie dafür haften.

Klarheit am Konto

Mehr Durchblick soll es auch beim Blick auf den eigenen Kontoauszug geben. Händler müssen künftig dafür sorgen, dass ihr üblicher Geschäftsname mit dem Namen auf der Abbuchung übereinstimmt. Damit sollen Kunden leichter erkennen können, wohin ihr Geld geflossen ist. Auch Werbung für Finanzdienstleistungen wird stärker geregelt. Große Online-Plattformen und Suchmaschinen dürfen solche Angebote in einem EU-Land nur bewerben, wenn der jeweilige Anbieter dort ordnungsgemäß zugelassen und reguliert ist.

Noch nicht beschlossen

Fix sind die Änderungen allerdings noch nicht. Bis die neuen Vorschriften tatsächlich gelten können, sind weitere Schritte notwendig. Rat und Europäisches Parlament müssen zunächst die technischen Einzelheiten ausarbeiten. Danach steht die endgültige Annahme des Gesetzespakets an. Einen konkreten Starttermin nennt die vorliegende Mitteilung nicht.