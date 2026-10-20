Italientief über Österreich: Karte zeigt, wo jetzt wie viel Regen fällt

Ab der Wochenmitte stellt sich das Wetter in Österreich schlagartig um. Ein Italientief sorgt in der Nacht auf Mittwoch bereits für erste Regenschauer, die den ganzen Mittwoch über anhalten. Wo wie viel fällt, zeigt eine Karte.

In den kommenden Tagen wird es etwas mehr regnen. Das prognostizieren mittlerweile alle Meteorologen hierzulande. Grund dafür ist ein Italientief, das am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag verbreitet Regen bringt. Die österreichische Unwetterwarnzentrale etwa dazu: „Die Niederschlagsmengen bleiben zwar meist überschaubar, aber immerhin ein Anfang. Am meisten Regen fällt im südlichen Osttirol und in Oberkärnten.“ Gleichzeitig teilt man eine Karte, die zeigt, wo es genau wie viel regnen soll. Diese Karte findet ihr folgend.

©UBIMET Eine Karte zeigt, wo wie viel Regen fallen soll.

Teils kräftiger und ergiebiger Regen in Osttirol und Unterkärnten

Die Karte zeigt dabei deutlich, dass eben insbesondere im Südwesten des Landes mehr fallen könnte. Demnach werden stellenweise Werte von bis zu 71 Litern pro Quadratmeter erwartet. Gleichzeitig dürfte im ohnehin schon trockenen Osten und Südosten eher wenig daherkommen. Während der Mittwoch dabei im Norden und Osten noch sonnig beginnt – mit lokalen Nebelfeldern -, ist es im Westen und Süden bereits trüb, besonders am Hauptkamm sowie in Osttirol und Unterkärnten regnet es teils kräftiger und ergiebiger. Im Laufe des Nachmittags breiten sich die Schauer dann eben auch Richtung Osten aus, so die Experten. Am Donnerstag sind meist nur noch letzte Schauer unterwegs.

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GeoSphere Austria sagt Schnee im Hochgebirge voraus

Auch die GeoSphere Austria sagt ein Italientief im Süden voraus, das zur Wochenmitte hin zunehmend das Wettergeschehen hierzulande bestimmen wird. Im Südosten werden am Mittwochnachmittag mitunter auch Gewitter erwartet, so die Meteorologen. Hier spricht man auch von noch einigen, teils schauerartigen Regenfällen in der Nacht auf Donnerstag – und im Hochgebirge zeitweise auch von Schneefall bis auf eine Seehöhe von 1.300 Meter herunter.

„Eher ruhiges Herbstwetter geht diese Woche zu Ende“

Und schließlich berichtet auch die Seite Skywarn Austria vom Wetterumschwung, der uns ab Mittwoch erwischt. „Das zuletzt eher ruhige Herbstwetter geht diese Woche zu Ende. Ab der Nacht auf Mittwoch breiten sich Regenfälle aus, die im Südwesten kräftig ausfallen und teils große Regenmengen bringen“, so die Experten. Demnach regnet es vor allem im Südwesten eben teils intensiv – und das mehr oder weniger den ganzen Tag lang. Für das restliche Land meint man: „Gegen Abend werden die Niederschläge auch im Rest des Landes häufiger, gleichzeitig zieht von Westen her eine Kaltfront auf, damit sinkt die Schneefallgrenze.“