Kritik an Vorschlag: „Schmerzende Hüfte tut in Pension nicht weniger weh“

Eine IHS-Studie, die eine Bevorzugung von Patienten mit "größeren" Brieftaschen nahelegt, sorgt nun auch an einem anderen Punkt für große Kritik. Der Seniorenbund ortet etwa "Zynismus" und eine "klare Altersdiskriminierung".

Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich sorgt derzeit für große Kritik und hat eine Debatte über die Bevorzugung von Patienten bei geplanten Operationen ausgelöst. Demnach würde eine Zuzahlung bzw. allgemein die Brieftasche dafür sorgen, dass man früher einen OP-Termin bekomme, so eines der Ergebnisse der Studie. Kritik gibt es nun aber auch an einem weiteren Ergebnis. So hätte laut IHS-Studie die Befragung von Patienten und Betroffenen nahegelegt, dass eine bestehende Erwerbstätigkeit oder ein Erhalt dieser kein Priorisierungskriterium im Wartelistenmanagement sei.

Das empfiehlt die IHS nun

Die Handlungsempfehlung der IHS: „Erwerbstätigkeit oder Erhalt der Erwerbsfähigkeit als explizites Priorisierungskriterium im Wartelistenmanagement.“ So möchte man die Dauer krankheitsbedingter Erwerbsausfälle verkürzen und eine zeitnahe Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ermöglichen. Man erklärt aber auch: „Dabei ist sicherzustellen, dass die medizinische Dringlichkeit weiterhin das primäre Priorisierungskriterium bleibt.“ Die Handlugnsempfehlung sorgt nun aber für große Kritik beim Seniorenbund.

Seniorenbund sieht „klare Altersdiskriminierung“

„Dass ausgerechnet eine Studie über ungerechte Vorreihungen bei Operationen eine neue Bevorzugung vorschlägt, ist an Zynismus kaum zu überbieten. Wer krank ist und Schmerzen hat, braucht eine Operation – unabhängig davon, ob er 35 oder 75 Jahre alt ist, berufstätig oder in Pension“, so Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec, die in dem Vorschlag eine „klare Altersdiskriminierung“ sieht. Sie sieht diesen Vorschlag auch als den „völlig falschen Ansatz“, um die laut IHS-Studie vorhandene Ungerechtigkeit zu bekämpfen.

Korosec: „Auch das verursacht menschliches Leid und erhebliche Kosten“

Korosec ist es klar, dass es wichtig sei, dass Menschen möglichst rasch wieder arbeiten können. Aber: „Eine schmerzende Hüfte tut in der Pension nicht weniger weh. Und wer durch eine zu späte Operation seine Mobilität und Selbstständigkeit verliert, braucht möglicherweise früher Pflege. Auch das verursacht menschliches Leid und erhebliche Kosten.“ Korosec fordert in dem Zusammenhang nun „transparente OP-Wartelisten, die konsequente Reihung nach medizinischer Dringlichkeit und vor allem eine bessere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten“. Und abschließend: „Wir brauchen keine Zwei-Klassen-Medizin – weder nach finanziellen Status noch nach Erwerbsstatus. Unser Ziel muss sein, dass alle Patientinnen und Patienten schneller zu ihrer notwendigen Operation kommen. Gesundheit ist keine Frage der wirtschaftlichen Verwertbarkeit eines Menschen.“