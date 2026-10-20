Zu wenig AMS-Geld: Österreicherin gewinnt, könnte Nachzahlungs-Lawine auslösen

Hat das AMS manchen arbeitslosen Menschen in den vergangenen Jahren zu wenig Geld ausgezahlt? Das legt nun ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs nahe. Zahlreichen Menschen könnte nun eine Nachzahlung zustehen.

Laut dem Urteil sei das Arbeitslosengeld teilweise falsch berechnet worden. Ausgangspunkt für den Prozess war dabei die Beschwerde einer Oberösterreicherin, die eine zu geringe Auszahlung bei sich selbst vermutet hatte. Sie hatte 21,09 Euro pro Tag bekommen und das bei einem zugrundeliegenden monatlichen Bruttogehalt von 1.123,86 Euro inklusive anteiliger Sonderzahlungen. Wie die „Presse“ berichtet, war sie damit aber nicht zufrieden und hat bei sich selbst eine zu geringe Auszahlung vom AMS vermutet.

Worum es genau gegangen ist

Daher ging sie vor Gericht. Dieses gab erst dem AMS recht, vor dem Verwaltungsgerichtshof bekam im Juli 2026 jedoch die Frau recht, wie nun bekannt wurde. Es ging um 20 Euro mehr im Monat. Dabei ging es um die Abzüge zur Arbeitslosenversicherung und inwiefern diese bei der Ermittlung der Netto-Bemessungsgrundlage einzurechnen sind. Das AMS sei vom regulären Arbeitnehmer-Höchstsatz ausgegangen, es hätten aber die reduzierten Arbeitslosenversicherungs-Sätze für jene Menschen mit geringerem Einkommen herangezogen werden sollen.

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Welche Arbeitslosenversicherungs-Sätze aktuell gelten

Dazu sei gesagt, dass bei Bruttogehältern von bis zu 2.225 Euro keiner und bei Auszahlungen bis 2.630 Euro brutto reduzierte Arbeitslosenversicherungs-Sätze gelten. Das soll in den kommenden Jahren aber langsam angeglichen werden – ehe dann alle Arbeitnehmer hierzulande die vollen Beitragssätze bezahlen müssen. Alles dazu hier: 6 Jahre lang werden Netto-Gehälter „gekürzt“: Hunderttausende betroffen. Was das nun für das AMS und eventuell weitere Betroffene bedeutet, werde nun vom Sozialministerium analysiert und es werden dann Richtlinien für das AMS erarbeitet, heißt es gegenüber der „Presse“.

Wer noch betroffen sein könnte

Anzunehmen ist jedenfalls, dass auch andere Menschen in Österreich davon betroffen sein könnten – eben vor allem jene mit einem Bruttogehalt unter 2.630 Euro vor der Arbeitslosigkeit. Fehlerhafte Bemessungen können übrigens drei Jahre rückwirkend korrigiert werden, beim AMS kann man dazu eine Überprüfung und eine mögliche Nachzahlung beantragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 12:51 Uhr aktualisiert