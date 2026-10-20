Große HOFER-Änderung: Neue Kassensysteme in 170 Filialen österreichweit

Jetzt ist es also auch bei HOFER in Österreich so weit: Bis Ende 2027 sollen in immerhin 170 der 540 Filialen landesweit Selbstbedienungskassen eingeführt werden.

Für viele HOFER-Kunden in Österreich gibt es bald eine ganz besondere Neuerung: Bis Ende 2027 soll es in 170 der 540 Filialen neue Kassensysteme geben. Die Selbstbedienungskassa findet nun auch beim zweiten großen Diskonter hierzulande ihren Einzug. Bei Lidl gibt es bereits in zahlreichen Filialen ebensolche Selbstbedienungskassen zusätzlich zu den „normalen“ Kassen. Damit möchte man „einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen“ machen, wie das Unternehmen mitteilt.

Klassische Kassa wird es bei HOFER weiterhin geben

Gleichzeitig versichert man, dass die neuen Selbstbedienungskassen nicht bedeuten, dass es in den betroffenen Filialen nur noch solche gibt. Die klassischen Kassen wird es für all jene Kunden, die lieber Kontakt mit Personal haben, weiterhin geben. Sollte es Schwierigkeiten oder Probleme bei den Selbstbedienungskassen geben, würden aber freilich auch Mitarbeiter helfen.

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HOFER möchte einheitliches Einkaufswagen-Modell

Erst kürzlich hat eine kleinere Änderung in manchen HOFER-Filialen für Ärger unter manchen Kunden gesorgt. Ein Facebook-Posting hat diesen ausgelöst. Demzufolge wurden teilweise die kleinen Einkaufswagen ersatzlos gestrichen – es gibt nur noch die großen. Das hat der Diskonter-Riese gegenüber 5 Minuten nur teilweise bestätigt. Die kleinen würde es dort, wo weniger Platz ist, auch weiterhin geben. Ansonsten würde man allerdings auf ein einheitliches Einkaufswagen-Modell setzen. Alles dazu hier: Ärger um HOFER-Einkaufswagen: Wieso die Kleinen teils verschwunden sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 14:36 Uhr aktualisiert