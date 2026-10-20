„Unbedingt beachten“: Lidl warnt vor diesen Produkten in ganz Österreich

Bei Lidl Österreich informiert man die Kunden aktuell über einen Rückruf. Gleich zwei Produkte sind davon betroffen - die "Nautica Regenbogen-Forellenfilets" Natur und Pfeffer mit dem Verbrauchsdatum bis 20. Oktober 2026.

Lidl Österreich erklärt, dass der Lieferant „Danforel A/S“ die beiden Produkte mit einem Gewicht von jeweils 125 Gramm und dem Verbrauchsdatum bis 20. Oktober 2026 nun zurückruft. In den betroffenen Produkten seien „Listeria monocytogenes“ nachgewiesen worden. Diese können Auslöser von schweren Magen-/Darmerkrankungen sein und verursachen Symptome ähnlich einem grippalen Infekt. Bei bestimmten Personengruppen können auch ernste Krankheitsverläufe auftreten. Betroffen sind besonders Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie alte und kranke Menschen. Kunden sollten aufgrund des Gesundheitsrisikos „den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren“, so Lidl Österreich in der Aussendung.

Diese Produkte sind vom Produktrückruf bei Lidl Österreich jetzt betroffen: Nautica Regenbogen-Forellenfilet Natur 125g

Nautica Regenbogen-Forellenfilets Pfeffer 125g

Verbrauchsdatum: bis 20. Oktober 2026

Lieferant: Danforel A/S

©Lidl Österreich Diese Produkte werden bei Lidl in Österreich nun zurückgerufen.

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Lidl-Produktrückruf: „Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet“

Sollte man eines der Produkte bereits gekauft und zu Hause haben, kann man das in allen Lidl-Filialen in Österreich zurückgeben, versichert der Diskonter. Und: „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“ Man versichert jedenfalls, dass von dem Rückruf ausschließlich die angegebenen Produkte betroffen seien. Andere Produkte des Lieferanten „Danforel A/S“ sowie weitere Produkte der Marke „Nautica“ seien demnach nicht betroffen. Bei Fragen zum Thema kann man sich an den Kundenservice von Lidl Österreich unter der Nummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr wenden.

Lidl versichert: „Produktsicherheit spielt tragende Rolle“

Gleichzeitig versichert man auch, dass man „höchste Anforderungen an die Sicherheit der Produkte“ habe und „die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung ausgesprochen hoch“ seien. Qualität sei bei Lidl „oberstes Gebot“. Der Diskonter erklärt abschließend: „Daher spielt vor allem die Produktsicherheit eine tragende Rolle im Gesamtkonzept und im täglichen Handeln des Qualitätsmanagements.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 14:54 Uhr aktualisiert