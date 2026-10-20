Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Ein BIld auf 5min.at zeigt eine verschneite Winterlandschaft in Bad Bleiberg.
Auf Österreichs Bergen wird es in den kommenden beiden Tagen winterlich weiß.
Österreich
20/10/2026
Auf Donnerstag

20 bis 40 Zentimeter Neuschnee: Italientief macht Berge winterlich weiß

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird sich das Wetter schlagartig ändern. Neben stellenweise einigem an Regen wird in höheren Lagen in der Nacht auf Donnerstag auch Schnee dabei sein - und zwar wohl bis zu 40 Zentimeter.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Oktober 2026, wird es im Westen und Südwesten allmählich zu regnen beginnen, am Mittwoch selbst dominiert in Österreich teils kräftiger Regen. Vor allem in Osttirol und in Oberkärnten können das dann schon auch einmal 50 bis 100 Millimeter sein, weiß etwa die Seite Skywarn Austria. Ansonsten fallen – mit Ausnahme vom Norden – bis Donnerstag meist zwischen 20 und 40 Millimeter, so die Experten. Wo wie viel fallen dürfte, zeigt etwa auch eine Karte der UBIMET. Mehr dazu hier: Italientief über Österreich: Karte zeigt, wo jetzt wie viel Regen fällt.

Wie schaut es mit Schnee in Österreich aus?

Schneetechnisch spannend wird es dann in der Nacht auf Donnerstag, 22. Oktober 2026, wenn die Schneefallgrenze auf bis zu 1.500 Meter – stellenweise auch niedriger – absinkt. Grund dafür ist kältere Luft, die in der Nacht von Westen her einfließt. Skywarn Austria zur erwarteten Schneemenge: „Oberhalb von rund 2.000 Metern fallen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee.“ In höheren Lagen schlägt der Winter also in den kommenden Tagen so richtig zu und sorgt für eine winterlich weiße Landschaft. Ob es eventuell auch im einen oder anderen hohen Tal kurz und leicht anzuckern wird, wird sich zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at