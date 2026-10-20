20 bis 40 Zentimeter Neuschnee: Italientief macht Berge winterlich weiß

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird sich das Wetter schlagartig ändern. Neben stellenweise einigem an Regen wird in höheren Lagen in der Nacht auf Donnerstag auch Schnee dabei sein - und zwar wohl bis zu 40 Zentimeter.

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Oktober 2026, wird es im Westen und Südwesten allmählich zu regnen beginnen, am Mittwoch selbst dominiert in Österreich teils kräftiger Regen. Vor allem in Osttirol und in Oberkärnten können das dann schon auch einmal 50 bis 100 Millimeter sein, weiß etwa die Seite Skywarn Austria. Ansonsten fallen – mit Ausnahme vom Norden – bis Donnerstag meist zwischen 20 und 40 Millimeter, so die Experten. Wo wie viel fallen dürfte, zeigt etwa auch eine Karte der UBIMET. Mehr dazu hier: Italientief über Österreich: Karte zeigt, wo jetzt wie viel Regen fällt.

Wie schaut es mit Schnee in Österreich aus?

Schneetechnisch spannend wird es dann in der Nacht auf Donnerstag, 22. Oktober 2026, wenn die Schneefallgrenze auf bis zu 1.500 Meter – stellenweise auch niedriger – absinkt. Grund dafür ist kältere Luft, die in der Nacht von Westen her einfließt. Skywarn Austria zur erwarteten Schneemenge: „Oberhalb von rund 2.000 Metern fallen 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee.“ In höheren Lagen schlägt der Winter also in den kommenden Tagen so richtig zu und sorgt für eine winterlich weiße Landschaft. Ob es eventuell auch im einen oder anderen hohen Tal kurz und leicht anzuckern wird, wird sich zeigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert