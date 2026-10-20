Drohnenalarm in der Ukraine: Nachtzug mit Nehammer evakuiert

Der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer ist als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank in der Ukraine. Seine Anreise wurde durch einen Drohnenalarm unterbrochen.

Karl Nehammer hält sich derzeit für einen dreitägigen Besuch in der Ukraine auf. Dort stehen Gespräche mit Regierungsvertretern und EU-Repräsentanten auf dem Programm. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Investitionen, die für den Wiederaufbau des vom Krieg gezeichneten Landes benötigt werden. Bereits die Anreise verlief jedoch nicht ohne Zwischenfall: In der Nacht musste der Zug, mit dem Nehammer unterwegs war, aufgrund eines Drohnenalarms in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw geräumt werden. Der Alarm wurde wenig später aufgehoben.

„Meine Anreise war etwas ruppig, aber ich bin gut angekommen“

Über seine Ankunft berichtete der ehemalige österreichische Bundeskanzler am Dienstag auf X. Dabei schilderte er auch, wie die Menschen vor Ort mit der anhaltenden Bedrohung umgehen. „Meine Anreise war etwas ruppig, aber ich bin gut angekommen. Es ist zutiefst beeindruckend, wie professionell und gelassen die Menschen in der Ukraine mit der täglichen Gefahr, mit den vielen Angriffen und Alarmen umgehen“, schrieb Nehammer.

Meine Anreise war etwas ruppig, aber ich bin gut angekommen. Es ist zutiefst beeindruckend, wie professionell und gelassen die Menschen in der Ukraine mit der täglichen Gefahr, mit den vielen Angriffen und Alarmen umgehen. https://t.co/pui1Lw8dHo — Karl Nehammer (@karlnehammer) October 20, 2026

Weitere Alarme in Kiew

Auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew blieb die Situation angespannt. Während seines Aufenthalts kam es im Hotel erneut zu Bombenalarmen. Nehammer will seinen Besuch als EIB-Vizepräsident dennoch fortsetzen.