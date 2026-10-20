Arbeiten in Leitungsgraben werden Oberösterreicher (31) zum Verhängnis

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Laakirchen kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 31-jähriger Arbeiter wurde von einem Bagger am Fuß erfasst. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich am 20. Oktober gegen 15.15 Uhr im Gemeindegebiet von Laakirchen in Oberösterreich. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war gerade mit einem Rüttelstampfer bei einem Leitungsgraben beschäftigt. Zur selben Zeit steuerte ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen einen Bagger über das Baustellengelände. Dabei erfasste der Bagger den Fuß des 31-Jährigen. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden.

Notarzthubschrauber brachte Verletzten ins Krankenhaus

Der Baggerfahrer leistete unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe. Ein weiterer Arbeiter auf der Baustelle verständigte die Rettungskräfte und setzte damit die Rettungskette in Gang. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte 31-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.