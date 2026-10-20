Regenwarnung in diesen 3 Bezirken: Wo es am Mittwoch in Österreich schüttet

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Oktober 2026, erfasst eine Kaltfront gemeinsam mit einem Italientief das Land - und sorgt vor allem im Südwesten für ergiebigen und starken Regen. Dort wird sogar gewarnt.

Das Wetter in den kommende Tagen wird durchaus spannender als das in den vergangenen Tagen und Wochen der Fall war. Mit dem ruhigen Herbstwetter ist nämlich in der Nacht auf Mittwoch, 21. Oktober 2026, vorerst einmal Schluss. Dann bahnt sich nämlich eine Kaltfront aus Westen sowie ein Italientief aus Süden einen Weg durch Österreich – und sorgt dementsprechend auch für einiges an Niederschlag. Vor allem im Südwesten dürfte dieser auch recht ergiebig ausfallen, die Meteorologen der GeoSphere Austria haben dort für drei Bezirke sogar teilweise eine „gelbe“ Warnung ausgerufen: Spittal an der Drau, Hermagor (beide Kärnten) und Osttirol.

Was die Regenwarnung der GeoSphere Austria besagt

In dieser Warnung berichten die Experten von einem „Störungseinfluss“, der „anhaltenden und teils kräftigen Regen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 Millimeter“ bringen wird. Punktuell sind am Kamm der Karnischen Alpen durch eingelagerte Gewitter sogar noch höhere Mengen möglich. Der Regen lässt erst in der zweiten Nachthälfte zum Donnerstag dann nach. Mehr zu Regenmengen in ganz Österreich, zeigt etwa eine Karte der UBIMET. Das könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Italientief über Österreich: Karte zeigt, wo jetzt wie viel Regen fällt.

©GeoSphere Austria In drei Bezirken wird vor starkem Regen am Mittwoch gewarnt.

So wird das Wetter am Mittwoch allgemein in Österreich

Aber alles auf Anfang: Im Osten startet der Tag laut der Meteorologen noch mit Sonnenschein und gebietsweisem Nebel sowie Hochnebel. Im Westen und Südwesten dominieren zu dem Zeitpunkt bereits dichte Wolken mit Regen, wobei der meiste eben in Osttirol und Oberkärnten fallen wird. Im Tagesverlauf breiten sich die Niederschläge dann langsam weiter aus, vor allem im Osten kann es aber gebietsweise bis zum Abend trocken bleiben, wissen die Experten. Und: „Stellenweise eingelagerte Gewitter sind an der Alpensüdseite nicht ganz auszuschließen.“ Die Temperaturen liegen in der Früh bei vier bis elf Grad und steigen im Tagesverlauf auf elf bis 22 Grad an – mit den höchsten Werten ganz im Osten.

Kommt auch Schnee in Österreich?

Schneetechnisch wird es in Österreich dann in der Nacht auf Donnerstag, 22. Oktober, noch einmal spannend. Da sinkt die Schneefallgrenze nämlich deutlich ab, auf den Bergen kommen dann recht schöne Summen zusammen. Alles dazu auch hier: 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee: Italientief macht Berge winterlich weiß.