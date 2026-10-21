Bargeld, Karte oder mit dem Handy? So bezahlen die Österreicher am liebsten

Ob beim kleinen Einkauf oder bei größeren Anschaffungen: In Österreich entscheidet oft der Betrag darüber, wie bezahlt wird. Eine neue Studie zeigt, was den Menschen beim Bezahlen besonders wichtig ist.

Ob Bargeld, Bankomatkarte oder Smartphone: Eine aktuelle Studie zeigt, wie die Österreicher am liebsten bezahlen und worauf sie dabei besonders großen Wert legen.

Ob Bargeld, Bankomatkarte oder Smartphone: Eine aktuelle Studie zeigt, wie die Österreicher am liebsten bezahlen und worauf sie dabei besonders großen Wert legen.

Bargeld, Bankomatkarte oder Smartphone: Die Österreicher setzen beim Bezahlen auf unterschiedliche Möglichkeiten. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts INTEGRAL, die im Auftrag von PSA Payment Services Austria durchgeführt wurde, bezahlen 65 Prozent mehrmals pro Woche bar. 52 Prozent greifen mehrmals wöchentlich zur Bankomatkarte, 24 Prozent nutzen dafür Smartphone oder Smartwatch. Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Einkaufsbetrag. Bei Einkäufen bis 20 Euro bevorzugen 65 Prozent Bargeld. Geht es hingegen um Beträge über 100 Euro, zahlen 69 Prozent lieber mit Karte oder mobilen Geräten.

Sicherheit geht vor

Doch unabhängig davon, wie bezahlt wird, haben die Befragten klare Vorstellungen von einer guten Bezahllösung. Für jeweils 93 Prozent sind der Schutz persönlicher Zahlungsdaten und die Rückerstattung des Geldes im Betrugsfall sehr oder eher wichtig. 88 Prozent legen Wert auf eine einfache Bedienung. Weitere 86 Prozent möchten bei Problemen ihre Hausbank als Ansprechpartnerin haben. INTEGRAL-Geschäftsführer Martin Mayr erklärt dazu: „Die Studie zeigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher beim Bezahlen durchaus unterschiedliche Präferenzen haben. Je nach Betrag und Einkaufssituation greifen sie zu Bargeld, Karte oder digitalen Zahlungsmitteln. Bei den Anforderungen an künftige Bezahllösungen herrscht hingegen große Einigkeit: Sicherheit, einfache Handhabung und vertraute Ansprechpartner haben für die überwiegende Mehrheit oberste Priorität“

Digitaler Euro im Fokus

Auch bei der Zukunft des europäischen Zahlungsverkehrs haben die Befragten klare Wünsche. 81 Prozent sprechen sich dafür aus, dass für den geplanten digitalen Euro der Europäischen Zentralbank und private europäische Bezahllösungen dieselben Wettbewerbsbedingungen gelten. 78 Prozent bevorzugen gesetzliche Rahmenbedingungen, innerhalb derer private Anbieter eigene Lösungen entwickeln können. Nur 16 Prozent möchten, dass die Politik sämtliche Einzelheiten selbst festlegt. PSA-Co-Geschäftsführer Harald Flatscher betont: „Europa braucht neben dem digitalen Euro starke privatwirtschaftliche, über den Euro-Raum hinaus wettbewerbsfähige, europäische Zahlungslösungen. Wichtig für deren Entwicklung ist, dass faire Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit unterschiedliche europäische Lösungen ihre Stärken ausspielen, wachsen und sich im Wettbewerb durchsetzen können.“

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Politik ist gefordert

Damit rückt auch die österreichische Bundesregierung in den Mittelpunkt. 67 Prozent der Befragten wünschen sich, dass sich die Regierung in Brüssel aktiv für österreichische Interessen im Zahlungsverkehr einsetzt. Gleichzeitig steht Europa laut PSA vor der Herausforderung, die Abhängigkeit von außereuropäischen Zahlungsanbietern zu verringern. Flatscher zieht dabei einen Vergleich mit der europäischen Luftfahrtindustrie, die mit Airbus einen international erfolgreichen Konkurrenten aufgebaut hat. Auch im Zahlungsverkehr brauche es nun eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft.

1.400 Personen befragt Die Ergebnisse stammen aus der repräsentativen Studie „Europas zweite Chance im Zahlungsverkehr“. Dafür befragte INTEGRAL zwischen 14. und 26. August 2026 insgesamt 1.400 Personen ab 18 Jahren in Österreich. 1.232 Interviews wurden online und 168 telefonisch geführt. Bei den telefonischen Befragungen wurden gezielt auch Menschen berücksichtigt, die das Internet selten oder gar nicht nutzen. Die Ergebnisse zeigen vor allem eines: Die Menschen möchten selbst entscheiden können, wie sie bezahlen, und dabei auf Sicherheit und vertraute Ansprechpartner setzen.