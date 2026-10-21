Auch sonntags einkaufen? Was sich für Nahversorger ändern könnte

Auch am Sonntag oder spätabends noch schnell Lebensmittel einkaufen? Genau darüber wird derzeit in Österreich diskutiert. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl begrüßt die Vorschläge von Staatssekretär Sepp Schellhorn für flexiblere Öffnungszeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei kleine, inhabergeführte Geschäfte und digitale Nahversorger ohne Verkaufspersonal. Vor allem am Land sollen dadurch bestehende Geschäfte erhalten und Versorgungslücken geschlossen werden. „Ein kleiner Nahversorger am Land muss sich rechnen. Dafür brauchen die Kaufleute passende Rahmenbedingungen. Längere Öffnungszeiten sowie hybride und digitale Geschäftsmodelle können dazu beitragen, bestehende Geschäfte zu erhalten und Versorgungslücken zu schließen“, betont Pressl.

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Auch am Sonntag?

Doch wie weit sollen die Öffnungszeiten tatsächlich ausgeweitet werden? Der Gemeindebund hat dazu bereits 2025 konkrete Vorschläge vorgelegt. Vollautomatisierte Geschäfte ohne Verkaufspersonal sollen demnach in schlecht versorgten Gebieten an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr öffnen dürfen. Auch bei sogenannten Hybridmärkten, die zeitweise ohne Personal betrieben werden, soll sich etwas ändern. Hier fordert Pressl eine Ausweitung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 72 auf bis zu 82 Stunden. Die zusätzlichen Einkaufszeiten sollen durch den Betrieb ohne Verkaufspersonal ermöglicht werden.

Was ist mit Personal?

Ein wichtiger Punkt in der Debatte sind auch die Arbeitszeiten der Beschäftigten. Denn längere Öffnungszeiten sollen laut Gemeindebund nicht zu längeren Arbeitszeiten für das Verkaufspersonal führen. Stattdessen soll digitale Technik zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten schaffen, ohne die Mitarbeiter stärker zu belasten. „Wenn digitale Technik längere Einkaufszeiten ermöglicht, müssen auch die gesetzlichen Regeln mitziehen. Die zusätzlichen Einkaufszeiten sollen ohne längere Arbeitszeiten für die Beschäftigten möglich werden. Ihre Schutzbestimmungen müssen selbstverständlich gewahrt bleiben“, erklärt Pressl.

Ortskerne beleben

Die Diskussion geht allerdings über die Öffnungszeiten hinaus. Der Gemeindebund fordert auch, dass leerstehende Gebäude in Ortskernen einfacher für Geschäfte genutzt werden können. Dafür seien Erleichterungen im Bau-, Gewerbe- und Denkmalschutzrecht notwendig. Auch die Verbindung mehrerer Angebote könnte kleinen Nahversorgern helfen. So könnte etwa ein Lebensmittelgeschäft gleichzeitig eine Postpartnerstelle oder ein kleines gastronomisches Angebot beherbergen. Das soll zusätzliche Kundschaft bringen und durch gemeinsam genutzte Räume Kosten senken.

Änderungen gefordert

Für Pressl steht dabei auch die Lebensqualität in den Gemeinden auf dem Spiel. „Ein Dorfladen ist Einkaufsort und Treffpunkt. Wenn er zusperrt, verliert der Ort ein Stück Lebensqualität. Ich freue mich, dass die Bundesregierung dieses Thema, das die Menschen bewegt, aufgegriffen hat und hoffe, dass es rasch zu den notwendigen Änderungen bei den Öffnungszeiten kommt“, so der Gemeindebund-Präsident. Ob und wann es tatsächlich zu neuen Öffnungszeiten kommt, ist laut der vorliegenden Mitteilung noch offen.