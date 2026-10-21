Doppel-Tief bringt doppelt Schnee: Was Österreich jetzt erwartet

Nach Wochen der Ruhe kommt nun erstmals in diesem Herbst so richtig Dynamik in die österreichische Wetterküche - inklusive doppelter Schneemöglichkeit. Das erklärt nun GeoSphere Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

Gleich zwei Mal erwartet Österreich in den kommenden Tagen Schnee. Für höhere Tallagen könnte es vor allem am Wochenende dann spannend werden.

Gleich zwei Mal erwartet Österreich in den kommenden Tagen Schnee. Für höhere Tallagen könnte es vor allem am Wochenende dann spannend werden.

Während ein Tiefdruckgebiet aktuell und bis in den Donnerstag hinein noch einiges an Regen bringt – die GeoSphere Austria warnt auch, mehr dazu hier: Regenwarnung in diesen 3 Bezirken: Wo es am Mittwoch in Österreich schüttet -, wird es schneetechnisch dann in der Nacht auf Donnerstag selbst erstmals spannender. Zunächst ist die Schneefallgrenze noch sehr hoch, Mittwochabend kommt dann aber kalte Luft von Nordwesten nach Österreich herein, in der Nacht verteilt sie sich dann über den ganzen Ostalpenraum. „Da ist dann eine Schneefallgrenze unter 1.500 Metern möglich. Zum ersten Mal in diesem Jahr wird Schnee ein Thema“, so GeoSphere Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter in einem Video.

Erste Schnee-Front wird den meisten Schnee wohl im Gebirge ablassen

Ein wenig Neuschnee würde es dann in Vorarlberg und den Nordalpen entlang geben, in der Nacht auf Donnerstag dann auch im Süden. „Die großen Mengen sind es voraussichtlich nicht. Eventuell aber in den höheren Lagen am Alpenhauptkamm und im Süden davon“, so Hohenwarter weiter. Insbesondere die Schnee-Reservoirs in den Gletschergebieten im Süden dürften wohl etwas gefüllt werden.

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Meteorologe zu Schnee-Aussichten: „Es wird spannend“

Was aber geschieht nach diesem Tief? „Da kündigt sich das nächste Tief an“, weiß der Experte. Dieses liegt aktuell noch im Atlantik draußen, wandert zum Wochenende hin dann aber in Richtung Mitteleuropa. Hohenwarter erklärt: „Da wird es großflächig kälter werden.“ Und Niederschlag ist auch dabei, es könnte laut dem Experten „noch weiter herunterschneien“. Die GeoSphere Austria prognostiziert aktuell das Absinken der Schneefallgrenze auf bis zu 1.100 Meter herunter am Samstag. Aber: Die genaue Entwicklung dieses Tiefs ist noch nicht ganz sicher, daher meint der Meteorologe abschließend noch: „Es wird spannend.“