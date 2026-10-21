Mehr als 40 Schulen wollen „6 Jahre Volksschule“ anbieten

Die sechsjährige Volksschule wird in Österreich angedacht und soll im Rahmen eines Schulversuchs ab dem Schuljahr 2027/28 oder 2028/29 stattfinden. Mehr als 40 Schulen haben bereits Interesse bekundet.

Unter den über 40 am Versuch interessierten Schulen finden sich neben Volksschulen auch Mittelschulen und Gymnasien, die in Betracht ziehen würden, den Schulversuch ab 2027/28 oder 2028/29 an ihren Standorten umzusetzen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung des Bildungsministeriums. Bildungsminister Christoph Wiederkehr sieht darin „ein starkes Zeichen“. Und weiter: „Es zeigt, dass viele Pädagoginnen und Pädagogen bereit sind, neue Wege zu gehen und die Bildung für unsere Kinder weiterzuentwickeln. Wir wollen Kindern mehr Zeit geben, ihre Stärken zu entdecken, ihre Grundkompetenzen zu festigen und ihren Bildungsweg selbstbewusst zu gestalten.“

Jetzt startet nächste Phase

Die Interessensbekundungen sind der Auftakt für die nächste Phase, in der es darum geht, die Voraussetzungen für eine Teilnahme zu klären und gemeinsam mit den Schulpartnern zu entscheiden, ob der Schulversuch tatsächlich am jeweiligen Standort umgesetzt werden soll. Für die Durchführung braucht es die Zustimmung von zwei Dritteln der involvierten Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen. Die jeweiligen Schulen informieren dazu im Rahmen von Info-Abenden vor Ort. Das Ziel des Ministeriums sind zunächst fünf Volksschulen mit passenden Kooperationsschulen in drei Bundesländern für den Start des Schulversuchs 2027/28.

„Ein Schulversuch wie dieser kann nur gelingen, wenn…“

Den Info- und Beteiligungsprozess setzt man jedenfalls auch im Ministerium weiter fort. Mit den interessierten Standorten wird dabei eng zusammengearbeitet. Die Direktoren erhalten die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Anregungen einzubringen und den Schulversuchsplan gemeinsam zu gestalten. Denn: „Ein Schulversuch wie dieser kann nur gelingen, wenn er von den Menschen getragen wird, die ihn vor Ort umsetzen. Deshalb wollen wir die Schulleitungen und Lehrpersonen frühzeitig einbinden und ihre Expertise nutzen. Unser Ziel ist ein pädagogisch überzeugendes Modell, das in der Praxis funktioniert und Kindern bessere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet“ so Wiederkehr.

Was die sechsjährige Volksschule bringen soll

Mit der sechsjährigen Volksschule möchte man Kindern zwei Jahre mehr Zeit geben, um ihre Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Grundkompetenzen zu festigen. Ein durchgängiges pädagogisches Konzept, individuelle Förderung und eine engere Zusammenarbeit zwischen Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen sollen einen sanfteren Übergang in die Sekundarstufe I ermöglichen, so das Ziel des Ministeriums. Interessierte Schulen können sich übrigens weiterhin unter 6jVS@bmb.gv.at melden. Weitere Informationen und Details zum Schulversuch findet ihr auch hier online.