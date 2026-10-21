Neue Statistik zeigt: „SMS geht langsam die Luft aus, aber…“

Die "Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH" (RTR) zeigt in einer Statistik, wie sich Chatnachrichten in Österreich entwickelt haben. Dabei zeigt sich: Österreicher schreiben immer lieber über den Messenger und weniger per SMS.

25,5 Milliarden Chatnachrichten sind im ersten Quartal 2026 in Österreich getippt worden – und damit um knapp drei Prozent mehr als noch im ersten Quartal 2025. Das geht aus einer Statistik der „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) hervor. Und man weiß auch: „Im Vergleich dazu geht den SMS zwar schön langsam die Luft aus, sie sind aber gerade im B2C-Bereich nach wie vor unverzichtbar“, so Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekomunikation und Post. 192 Millionen SMS seien demnach im ersten Quartal verschickt worden – „eine große Menge“, wie Steinmaurer weiter weiß. Im Jahresvergleich würde das aber dennoch einen Rückgang um mehr als zehn Prozent bedeuten.

Ähnliche Entwicklung bei den Gesprächsminuten

Ähnlich, gleichzeitig aber weniger drastisch, stellt sich auch die Entwicklung der Gesprächsminuten dar. Im ersten Quartal 2026 waren das über Messengerdienste 8,9 Milliarden Minuten – und damit ein Anstieg von sieben Prozent. Die „klassische“ Mobiltelefonie ist dagegen um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Minuten zurückgegangen. Marktführer bleibt übrigens die A1 Telekom Austria mit 36,2 Prozent, gefolgt von Magenta mit 24,8 Prozent und Hutchinson (Drei) mit 20 Prozent. Auf Platz vier landet die Marke HoT mit einem Marktanteil von zehn Prozent, dahinter folgt noch die Marke spusu mit 5,5 Prozent.