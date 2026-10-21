Websites weltweit offline: Das ist der Grund

Zwei kritische Sicherheitslücken sind es, die in der Programmiersprache PHP entdeckt wurden, und dafür sorgen, dass nun weltweit Websites offline gehen. Angreifer könnten durch die Fehler bzw. Sicherheitslücken ganze Server übernehmen, die EU-Cybersicherheitsbehörde CERT-EU empfiehlt nun eben sogar, Websites vom Netz zu nehmen, bis ein Update, das am Mittwochnachmittag erscheinen soll installiert ist. Betroffen sind dabei die Betreiber der Seiten. Für die Benutzer gilt allerdings, dass man in den kommenden Tagen noch etwas wachsamer gegenüber Phishing-Mails und dergleichen sein sollte.