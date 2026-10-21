Schnee bis 1.200 Meter und starker Wind im Osten: Das erwartet uns am Donnerstag

Das Wetter beruhigt sich am Donnerstag im Tagesverlauf langsam wieder. Anfangs schneit es aber noch bis auf etwa 1.200 Meter herunter, zudem bläst einige Stunden lang starker bis teils stürmischer Wind im Osten des Landes.

Das Wetter in Österreich bringt in vor allem am Vormittag anfangs in der Osthälfte noch vielerorts dichte Wolken und regional auch Regen. „Schnee fällt auf 1.200 bis 1.700 Meter herab“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria in einer Prognose. Schneetechnisch wird es dabei vor allem über Nacht und dann am Wochenende spannend. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Doppel-Tief bringt doppelt Schnee: Was Österreich jetzt erwartet.

Sonne setzt sich im Tagesverlauf langsam durch

Im Laufe des Vormittags werden dann allerdings die letzten Niederschläge langsam abklingen und die Wolken zaghaft auflockern. Die Experten erklären: „In Vorarlberg und Tirol ist es teils schon von der Früh weg sehr sonnig. Bis zum Nachmittag setzt sich in allen Landesteilen überwiegend sonniges Wetter durch.“ Für einige Stunden erwarten sie auch lebhaften Wind aus West bis Nordwest – und hier vor allem im Osten und entlang des Alpenostrands. In Böen könne er auch stürmisch auffrischen, warnt man. Die Temperaturen erreichen in der Früh drei bis elf, unter tags dann neun bis 14 Grad.