Knallgeräusche am Himmel: Bundesheer kündigt besondere Flüge an

Anfang November wird es am Himmel wieder laut: Das Bundesheer führt mit seinen Eurofightern mehrere Überschall-Trainingsflüge durch. Dabei wird auch in den Abendstunden geflogen.

Das österreichische Bundesheer kündigt für November mehrere Trainingsflüge mit Eurofighter-Kampfjets an. Laut einer Behördeninformation finden die Übungen am 3. und 4. November sowie vom 10. bis 12. November 2026 statt. Dabei sollen die Flugzeuge auch Überschallgeschwindigkeit erreichen, wodurch laute Knallgeräusche entstehen können.

Flüge bis 19 Uhr geplant

Die Trainingsflüge werden über die üblichen Betriebszeiten hinaus bis 19 Uhr durchgeführt. Hintergrund ist die Ausbildung neuer Piloten, die sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit trainieren sollen. Zum Einsatz kommen dabei auch neu eingeführte Nachtsichtbrillen. Damit üben die Piloten, andere Flugzeuge selbst bei schlechten Sichtverhältnissen zu erkennen und abzufangen.

Bundesheer betont Bedeutung der Übungen

Laut Bundesheer sind Überschallflüge ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung und für die Überwachung des österreichischen Luftraums notwendig. Die Piloten sollen dabei auch körperliche Belastungen erleben, die sich in einem Flugsimulator nicht vollständig nachstellen lassen. Zusätzlich wird die Zusammenarbeit zwischen Piloten, Radaroffizieren und der Flugverkehrskontrolle trainiert. Die Flugsicherheit habe dabei laut Bundesheer oberste Priorität.