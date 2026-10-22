Mehr als jeder 2. Online-Shop in Österreich war schon von Betrug betroffen

Betrug im Online-Handel nimmt zu: 64 Prozent der österreichischen Shops waren bereits betroffen, fast die Hälfte meldet weiter steigende Zahlen. In Deutschland ist die Situation sogar noch angespannter.

Online-Betrug setzt dem Handel weiterhin stark zu. Wie eine gemeinsame Studie von CRIF und dem Handelsverband Österreich unter 175 Händlern zeigt, waren bereits 64 Prozent der österreichischen Webshops von Betrug oder Betrugsversuchen betroffen – fast die Hälfte (46 Prozent) verzeichnet zudem einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Noch alarmierender sind die Zahlen aus Deutschland, wo bereits 93 Prozent der befragten E-Commerce-Unternehmen Betrugsopfer wurden.

Rainer Will: „Gerade kleinere Betriebe betrifft das massiv“

Die Daten belegen: Online-Betrug ist im Alltag des Handels angekommen. Der Vergleich mit Deutschland verdeutlicht zudem die wachsende Bedrohung, allen voran durch den Vormarsch von Identitätsbetrug. „Wer online verkauft, muss heute damit rechnen, ins Visier von Betrügern zu geraten. Fast zwei Drittel der befragten heimischen Händler haben das bereits erlebt. Für die Unternehmen geht es um verlorene Ware, unbezahlte Rechnungen und zusätzlichen Aufwand. Gerade kleinere Betriebe trifft das massiv. Betrugsschutz gehört deshalb zur Grundausstattung eines Online-Shops“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

„Takeovers“ und Identitätsbetrug

Der Ländervergleich zeigt deutliche Unterschiede in der Betrugsqualität: In Deutschland sind hochprofessionelle Maschen weit verbreitet – 56 Prozent der Händler verzeichnen Account Takeovers, während es in Österreich „erst“ 17 Prozent sind, und 75 Prozent kämpfen mit Identitätsbetrug. Österreichische Shops sehen sich hingegen primär mit gefälschten Namens- und Adressdaten, Unstimmigkeiten beim Warenerhalt sowie klassischem Identitätsmissbrauch konfrontiert.

Relevantes Geschäftsrisiko

„Die österreichischen Ergebnisse zeigen, dass Betrug im Online-Handel bereits heute ein relevantes Geschäftsrisiko darstellt. Gleichzeitig sehen wir in Deutschland Entwicklungen, die als wichtiger Frühindikator für den österreichischen Markt dienen können. Insbesondere der starke Anstieg von Identitätsbetrug und Account-Takeover-Fällen zeigt, wie professionell und digitalisiert Betrüger mittlerweile agieren“, sagt Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich.

Finanzielle Auswirkungen können immens sein

Betrug im E-Commerce verursacht spürbare finanzielle Schäden: Ein Zehntel der österreichischen Online-Shops verzeichnet dadurch jährliche Einbußen von bis zu 100.000 Euro. Einzelne Vorfälle schlagen teils mit über 10.000 oder gar 25.000 Euro zu Buche. Neben direkten Verlusten belasten vor allem der Prüfaufwand, die Abwicklung von Reklamationen und die aufwendige Klärung mit Kundinnen und Kunden das Budget. KI und automatisierte Angriffe machen E-Commerce-Betrug immer komplexer. Während bereits die Hälfte der österreichischen Händler Schutzmaßnahmen nutzt, bleibt die größte Hürde: hohe Sicherheit zu garantieren, ohne das Einkaufserlebnis der Kunden zu stören.