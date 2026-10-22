6.800 Jobs wackeln: Unis schlagen Alarm

Der Verband der Professorinnen und Professoren der österreichischen Universitäten (UPV) schlägt wegen des geplanten Universitätsbudgets von 16 Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis 2030 Alarm: Es wackeln etwa 6.800 Stellen.

An den öffentlichen Universitäten können etwa 6.800 Stellen im wissenschaftlichen und allgemeinen Bereich nicht nachbesetzt werden oder müssen durch Kündigungen abgebaut werden, heißt es vom UPV.

An den öffentlichen Universitäten können etwa 6.800 Stellen im wissenschaftlichen und allgemeinen Bereich nicht nachbesetzt werden oder müssen durch Kündigungen abgebaut werden, heißt es vom UPV.

Der Verband der Universitätsprofessor/innen (UPV) sieht das geplante Universitätsbudget von 16 Milliarden Euro für 2028–2030 mehr als kritisch. Um die Inflation auszugleichen und den aktuellen Stand zu sichern, wären wenigstens 18 Milliarden Euro erforderlich gewesen. Damit liegt die geplante Finanzierung um zwei Milliarden Euro unter dem von der Universitätenkonferenz ermittelten Bedarf. Verschärfend kommt hinzu, dass aus diesem Budget künftig auch Aufgaben bestritten werden müssen, die bislang separat finanziert wurden.

Einsparungen treffen vor allem das Personal

Gleichzeitig wachsen die Anforderungen weiter: Laut Statistik Austria erreichten Österreichs Hochschulen im vergangenen Wintersemester mit 407.485 Studierenden einen Rekordwert. Zudem wurden im letzten Studienjahr 34.411 Bachelor- und 21.989 Masterabschlüsse verzeichnet. Die Kürzungen belasten vor allem das Personal: Rund 6.800 Stellen im wissenschaftlichen sowie allgemeinen Bereich an den öffentlichen Universitäten bleiben unbesetzt oder fallen Kündigungen zum Opfer, mit besonders schweren Folgen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, heißt es vom UPV.

Auch Forschung gefährdet

Sowohl die Politik als auch die Universitäten hatten sich eigentlich auf einen gemeinsamen Personalausbau verständigt, im Vertrauen darauf wurden langfristige Zusagen gemacht. Diese Verlässlichkeit stehe nun auf dem Spiel. Die Konsequenzen seien ausgedünnte Lehrangebote, überfüllte Hörsäle und der Verlust qualifizierter Forschender, die ins Ausland abwandern. Doch auch die Forschung leidet, warnt der Verband: Eine schwache Grundfinanzierung gefährde die internationale Wettbewerbsfähigkeit und erschwere das Einwerben von Drittmitteln, die zwingend auf verlässliche Infrastruktur, Personal und Verwaltungsstrukturen angewiesen sind.

Forderung: „Budgetentwurf muss grundlegend überarbeitet werden“

Laut WIFO übersteigen allein die Steuereinnahmen aus dem Unibetrieb bereits kurz- bis mittelfristig die eingesetzten Bundesmittel. Kürzungen bedrohen daher die künftige Wertschöpfung und schwächen ein wichtiges Fundament der Demokratie. Der UPV fordert die Budgetverhandler aller Parlamentsparteien auf, den Budgetentwurf vor dem Nationalratsbeschluss grundlegend zu überarbeiten und für 2028 bis 2030 eine inflationsgesicherte Finanzierung von mindestens 18 Milliarden Euro zu garantieren. Nur eine verlässliche Budgetierung stelle sicher, dass Österreichs Universitäten ihren Auftrag erfüllen und im internationalen Wettbewerb bestehen können.

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Technische Universität Wien ruft zur Demo auf

„Eine Kürzung um 10 Prozent ist keine „stabile“ Finanzierung. Sie ist ein realer Abbau unserer Ressourcen – und das nehmen wir nicht einfach hin“, heißt es auch von der TU Wien. „Inflation, Gehaltserhöhungen und Zusatzkosten müssen künftig aus einem einzigen Topf gedeckt werden. Das bedeutet real rund 10 Prozent weniger Budget für unsere Universitäten, mit spürbaren Folgen für Forschung, Lehre und Infrastruktur sowie den gesamten Innovationsstandort Österreich.“ Aus diesem Grund findet am heutigen Donnerstag, dem 22. Oktober, um 15.00 Uhr eine Demonstration vor dem Hauptgebäude statt.