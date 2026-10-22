Achtung: Dieser Zettel im Briefkasten ist NICHT von der Post

Sie erzeugen schnellen Handlungsdruck: Orangefarbene Zettel in Briefkästen mit der Tarifinfo "Österreichische Post AG Prio Brief" sorgen aktuell für Verwirrung bei Betroffenen. Wir haben nachgefragt.

Ein orangefarbener Zettel, zum Verwechseln ähnlich mit dem gelben Zettel der Österreichischen Post, den man bekommt, wenn man ein Paket nicht persönlich entgegennehmen konnte: Erst kürzlich machte ein „Reddit“-User aus Wien mit einem öffentlichen Post auf diese Schreiben aufmerksam und löste damit eine Welle an Spekulationen aus. Woher kommt dieser Zettel? Und handelt es sich hierbei um ein betrügerisches Schreiben? 5 Minuten hat bei der Post nachgefragt, was es damit auf sich hat.

„Eine dringende Nachricht liegt für Sie vor!“

Sogenannte „Hinweiskarten“ mit der fett gedruckten Aufschrift „Eine dringende Nachricht liegt für Sie vor!“ landen derzeit wieder vermehrt in österreichischen Postkästen. Darunter zu lesen: „Leider konnten wir Sie heute nicht erreichen“ – versehen mit zwei Ankreuzmöglichkeiten: „1.“ oder „2. Kontaktversuch“. Darunter ist eine Telefonnummer angeführt, die man innerhalb einer Woche anzurufen hat. Dick markiert auch hier wieder: „Achtung! Bitte rufen Sie innerhalb einer Frist von einer Woche (ab Zustellung dieser Benachrichtigung) an.“ Absender ist allerdings keiner direkt angeführt.

Post: „Diese Karten stammen nicht von uns“

Weil die Schreiben eine täuschende Ähnlichkeit mit den gelben Zetteln der Post aufweisen, hat 5 Minuten direkt nachgefragt, um eine Fälschungsserie ausschließen zu können. Pressesprecher Markus Leitgeb äußerte sich gegenüber 5 Minuten dazu wie folgt: „Diese orangen Karten sind uns schon seit einigen Jahren bekannt. Man muss hier sehr genau lesen: Die Post ist nicht Absenderin, allerdings erweckt die aufgedruckte Tarifinfo – „Österreichische Post AG Prio Brief“ – sehr schnell diesen Eindruck.“ Die angegebene Telefonnummer führt tatsächlich ganz woanders hin, und zwar zu einem deutschen Inkasso-Unternehmen.

Offenbar eine Masche, um schneller mit Schuldnern ins Gespräch zu kommen

Der Post sind diese Karten auch nicht komplett unbekannt. „Sofern uns bekannt, werden diese Karten verwendet, um mit Schuldner*innen ins Gespräch zu kommen und beispielsweise eine Ratenzahlung zu vereinbaren“, so Leitgeb weiter. Daraufhin hat sich 5 Minuten direkt an das entsprechende Inkassounternehmen gewandt und nachgefragt. Trotz mehrtägiger Frist gab es bis dato von diesem aber noch keine Stellungnahme dazu.

Was Experten raten

Das Unternehmen wirbt damit, Mahnungen nach den Wünschen der Kunden anzufertigen. Dazu zählt sowohl das Optische als auch der Inhalt. Es ist also durchaus möglich, dass die Schreiben in Absprache mit einem (oder mehreren) Kunden entstanden sind. Inkassounternehmen setzen allgemein häufiger mit Druck darauf, eine rasche Begleichung der Forderung zu erreichen. Experten mahnen jedenfalls zur Ruhe und dazu, die geltend gemachten Ansprüche gründlich auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

Merkmale einer unseriösen Kontaktaufnahme: Fehlender Inhalt / Anlass: Es wird kein konkreter Grund für eine Kontaktaufnahme genannt.

Fehlerhafte Seriosität: Das Schreiben versucht, formell und seriös zu wirken, widerspricht diesem Anspruch jedoch durch ein unprofessionelles Layout (z. B. auffällige Farbgestaltung).

Künstlicher Handlungsdruck: Es wird versucht, Dringlichkeit zu erzeugen, um den Empfänger zu einer schnellen Kontaktaufnahme zu bewegen (bei E-Mails oft zusätzlich durch Fristen unterstrichen).

Mangelnde Transparenz der Absenderdaten: Die angegebene Kontaktperson bzw. das Unternehmen ist nicht eindeutig verifizierbar. Zudem wird meist nur eine Telefonnummer ohne weitere Unternehmensdaten angegeben.

Aufforderung zu unsicheren Handlungen (speziell bei E-Mails): Es wird dazu aufgefordert, Links anzuklicken, Registrierungen durchzuführen oder Freischaltungen vorzunehmen, statt gesicherte Kommunikationswege zu nutzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 08:24 Uhr aktualisiert