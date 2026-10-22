Fast jeder kennt die Nummer: „Rat auf Draht“ bekommt dieses Gütesiegel

Gestern Abend wurde die Notrufnummer 147 Rat auf Draht mit dem Gütesiegel für ihr Kinderschutzkonzept ausgezeichnet. Die Urkunde wurde durch Bundesministerin Claudia Bauer an die Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, Birgit Satke und Berater Christoph Natschläger überreicht. „Wir freuen uns sehr über diese offizielle Anerkennung und Auszeichnung mit dem Gütesiegel für unser Kinderschutzkonzept. Damit gehört Rat auf Draht zu den ersten Organisationen in Österreich, die dieses Gütesiegel erhalten“, zeigt sich Birgit Satke erfreut.

Das Gütesiegel:

Das Gütesiegel, eine Initiative des Bundeskanzleramtes, wird an Unternehmen und Organisationen vergeben, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dabei ein sicheres sowie förderndes Umfeld gewährleisten. Neben einer umfassenden Prüfung des Kinderschutzkonzepts wurde auch ein Audit durchgeführt, bei dem verschiedene Arbeitsbereiche im Hinblick auf die Qualität des Kinderschutzes eingehend bewertet wurden.

Rat auf Draht

„Besonders positiv hervorzuheben sind die gelebte Achtsamkeits- und Reflexionskultur, die strukturierte Begleitung von Peerberaterinnen sowie die klare Beschreibung von Angeboten, Zielgruppen und Geltungsbereich“, so die Erklärung aus dem Audit zum Kinderschutzkonzept von Rat auf Draht. Das Siegel wurde von der 2025 geschaffenen Qualitätssicherungsstelle Kinderschutzkonzepte vergeben. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames, vom Bundeskanzleramt gefördertes Kompetenzzentrum zweier führender Organisationen, dem Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren und ECPAT Österreich, der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Rechte von Kindern vor sexueller Ausbeutung. Birgit Satke: „Der Schutz von Kindern und Jugendlichen hat für uns oberste Priorität – und das nicht nur in unserer Beratung, sondern auch innerhalb unserer eigenen Organisation. Mit dem Gütesiegel für Kinderschutz setzen wir ein klares Zeichen: Wir nehmen den Schutz von Kindern und Jugendlichen ernst und leben ihn aktiv in allen Bereichen. Ein großer Dank an alle Mitarbeitenden, die engagiert und mit viel Einsatz für ein sicheres und wertschätzendes Umfeld für Kinder und Jugendliche beitragen und damit auch zur erfolgreichen Zertifizierung!“

Rat auf Draht: rund um die Uhr, anonym und kostenlos

Die Notrufnummer Rat auf Draht ist seit 1987 erste Anlaufstelle bei Problemen, Fragen und in Krisensituationen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich. Das Team, bestehend aus Psychotherapeut:innen, Psycholog:innen, Klinischen- /Gesundheitspsycholog:innen, Lebens- und Sozialberater:innen, Sozialpädagog:innen und Jurist:innen, hat im vergangenen Jahr rund 45.000 Anrufe von Hilfesuchenden beantwortet und täglich 110 Beratungsgespräche geführt. Rat auf Draht ist ein Angebot von SOS-Kinderdorf Österreich.