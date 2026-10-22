Kirchenaustritt: Vorsicht vor dieser fiesen Kosten-Falle

Ach du lieber Himmel: Abzocker nutzen jetzt auch das Haus Gottes, um an dein Geld zu kommen. Dieser Kirchenaustritt kann dir nämlich teuer zu stehen kommen.

Nun machen Internet-Gauner auch vor der Kirche nicht mehr halt: Wer in Österreich aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, kann das ganz einfach selbst bei der Bezirkshauptmannschaft oder dem Magistrat erledigen. Abzocker wollen dir aber dafür Geld abknöpfen.

Kirchenaustritt kostet rund 90 Euro

Eine in den USA (!) neu registrierte Internetseite bietet nun aber seit kurzem ihre Dienste in Österreich an, natürlich kostenpflichtig: 89,90 Euro soll die Weiterleitung des Austrittsgesuchs an die zuständige Behörde kosten – mehr als so mancher Jahreskirchenbeitrag. Und das, obwohl der Austritt in Österreich grundsätzlich kostenlos ist. Die Arbeiterkammer Tirol warnt vor diesen neuen Abzock-Versuchen.

„Online-Kirchenaustritt“ ganz bequem:

Damit wirbt die Internetseite www.kirchenbeitrag.com – NICHT verwenden – die erst vor wenigen Tagen in den USA registriert wurde. Mit der angedeuteten Nationalfahne in rot-weiß-rot vor dem Logo versucht sie, den Eindruck einer Behörde zu vermitteln, und geht auf Fang bei Kirchenaustrittswilligen in Österreich. In Wirklichkeit bietet sie nur die Weiterleitung des „Austrittswunsches“ an die zuständige Behörde an. Der weitere Kontakt zur Bezirkshauptmannschaft oder dem Stadtmagistrat kann damit nicht vermieden werden. Nur kurze Zeit, nachdem die persönlichen Daten in das Onlineformular eingegeben worden sind, folgt die Rechnung über stolze 89,90 Euro. Aussteller ist ein angebliches US-amerikanisches Unternehmen mit dem Namen SmartWay Solutions LLC mit Sitz in 19713 Newark im Bundestaat Delaware. Die Anschrift, unter der firmiert wird, ist dabei eine bekannte und häufig von Briefkastenfirmen genutzte Adresse. Leider scheint die Masche bereits erfolgreich zu sein. Der AK Tirol sind in den letzten Tagen bereits mehrere Fälle bekannt geworden – sie rät daher: Augen auf und Finger weg von solchen unnützen und teuren Diensten!

Gehst du in die Kirche? Ja. Nur zu wichtigen Anlässen Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gut zu wissen

Wer in Österreich aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, der geht mit dem ausgefüllten und unterfertigten Austrittsformular sowie einem Nachweis der Mitgliedschaft (z. B. Taufschein, Taufurkunde) sowie einem amtlichen Lichtbildausweis zu seiner Bezirksverwaltungsbehörde oder dem Stadtmagistrat. Die Unterlagen können aber auch gesammelt in elektronischer Form übermittelt werden. Kosten fallen für den Austritt keine an. Lediglich wenn man eine schriftliche Austrittsbestätigung verlangt, dann hat man hierfür eine Gebühr an die Behörde zu zahlen.

Tipps der AK Tirol Wenn Dienste im Internet kostenpflichtig angeboten werden, dann erkundige dich, ob hierfür wirklich was zu zahlen ist und ob du das selbst oder anderswo kostenlos erledigen kannst.

Gib keinesfalls voreilig persönliche Daten in ein Formular ein. Sobald unseriöse Organisationen solche einmal haben, verwenden sie diese meist auch zum Versenden von Rechnungen. Nicht selten werden solche Daten im „Darknet“ an andere Internetgauner weiterverkauft.

Wenn du zweifelst, dann frage die Konsumentenschutzprofis der AK Tirol unter der kostenlosen Telefonhotline 0800/225522-1818.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert