Seltenes Lotto-Phänomen: Am Sonntag wartet ein Zwillingsjackpot

Nach vier Runden in Folge, in denen es zumindest einen Sechser gegeben hat, ist am vergangenen Mittwoch ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben.

Aber nicht nur: Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl hat es keinen Gewinn gegeben, sodass am Sonntag ein sogenannter Zwillingsjackpot – also ein Jackpot sowohl im ersten als auch im zweiten Gewinnrang –zur Ausspielung kommt. Beim Sechser geht es dabei um rund 1,4 Millionen Euro, und beim Fünfer mit Zusatzzahl warten rund 160.000 Euro.

LottoPlus endete mit Solo-Sechser

Bei LottoPlus endete am Mittwoch die erste Ziehung mit einem Solo-Sechser. Der Gewinn gelang mit dem über win2day gespielten System 3/05, wodurch zu den 89.400 Euro für den Sechser noch weitere sechs Fünfer, drei Vierer und ein Dreier und somit rund 3.000 Euro extra kamen. Die zweite Ziehung brachte keinen Sechser. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Sonntag warten je 110.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch zum dritten Mal keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Damit geht es am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro, wobei – im Falle eines Gewinnes – die Summe um 30 Prozent erhöht wird (das wären dann im Falle eines Sologewinns rund 780.000 Euro). Diese 30%ige Erhöhung gilt übrigens für alle Gewinnränge. Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.