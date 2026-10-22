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/ ©Canva/5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann beim Einkaufen und Zitate
Wir haben die Lesercommunity zu der Debatte wegen Sonntagsöffnung befragt.
Österreich
22/10/2026
Umfrage
Leserstory

Lesermeinungen zur Sonntagsöffnung: „Damit Faule, die nicht arbeiten…“

Österreichweit wird über eine Öffnung der Geschäfte auch am Sonntag diskutiert. Unsere 5 Minuten Leser haben eine ganz klare Meinung zu dem Thema.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
2 Minuten Lesezeit(331 Wörter)
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Während das in anderen Ländern an der Tagesordnung steht, wird österreichweit noch diskutiert: die Sonntagsöffnung von Geschäften. Wir haben die 5 Minuten Community zu dem Thema befragt und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig.

Mehrheit spricht sich dagegen aus

Die große Mehrheit spricht sich deutlich gegen geöffnete Läden am siebten Tag der Woche aus. Rund drei Viertel der befragten Community sehen schlichtweg keine Notwendigkeit für eine Ausweitung der Zeiten. Hauptargument der Gegner: Wer unter der Woche einkaufen geht, habe mehr als genug Zeit dafür. „Nein, wer in 6 Tagen keinen Einkauf schafft braucht auch keinen zusätzlichen 7Tag“, bringt es eine Leserin auf den Punkt. Viele verweisen zudem auf die nötige Ruhe für die Beschäftigten im Handel. Ein weiterer Leser betont kurz und knapp: „Es gibt keinen Grund für Sonntag öffnen“. Auch der Traditions- und Erholungsgedanke spielt für viele Österreicher eine zentrale Rolle. Ein Leser erinnert schlicht an den Sinn des Wochenendes: „Sinnlos tag des Herrn“. Andere finden, dass der freie Sonntag ein wichtiges Gut für die Lebensqualität bleibt.

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Es gibt aber auch Befürworter

Es gibt aber auch Befürworter: Knapp ein Viertel der Befragten kann dem Sonntags-Shopping durchaus etwas Positives abgewinnen. Vor allem Menschen mit langen Arbeitszeiten oder im Schichtdienst wünschen sich mehr Flexibilität. „Damit die Berufsgruppen die im Schichtdienst arbeitet mehr Möglichkeiten hat“, lautet eine der Stimmen aus der Community. Für andere geht es vor allem um Bequemlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Ein Leser sieht darin schlichtweg „Service am Kunden“, während eine weitere Leserin auf die aktuelle Praxis verweist: „Weil eh alle Sonntags einkaufen gehen- teuer zur Tanke… jeder nutzt das… Punkt !“

Bild auf 5min.at zeigt die Lesermeinungen
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Die Community hat…
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…ihre Meinung zu dem Thema…
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Sonntagsöffnung preisgegeben.

Fazit der Community

Obwohl die Argumente für mehr Flexibilität auf dem Tisch liegen, bleibt das Stimmungsbild unter den 5 Minuten Lesern glasklar: Der Sonntag soll auch weiterhin ein Ruhetag bleiben, einkaufen kann man schließlich an den restlichen sechs Tagen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert
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