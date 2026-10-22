Vignette 2027 teurer: Wie du sie dennoch zum alten Preis bekommst

Eine neue Vignette steht vor der Tür, ab dem kommenden Jahr gibt es sie auch nur noch digital. Sie wird auch etwas teurer, "Frühbucher" können diese Teuerung aber umgehen. Alles dazu hier bei uns.

Einen Frühbucher-Rabatt kennt man normalerweise von Reiseangeboten. Einen solchen wird es aber auch für die kommende Vignette geben. Diese wird zwar um zwei Prozent – und damit unterhalb der zugrundeliegenden Teuerung – teurer, das aber erst ab 1. Jänner 2027. Heißt: Frühbucher können sich die Autobahn-Vignette für das Jahr 2027 zum „alten“ Preis holen – also für 106,80 Euro, wie das Ministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt. Ab 1. Jänner „beträgt der neue Vignettenpreis für das Jahr 2027 dann rund 109 Euro“, heißt es weiter.

Vignette 2027 nur noch in digitaler Form erhältlich

Die neue Vignette für das kommende Jahr wird übrigens erstmals rein nur als digitale Variante verfügbar sein. Das wurde bereits im Vorjahr beschlossen, der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass die Nachfrage nach der Klebevariante immer weiter zurückging und die Menschen hierzulande immer mehr auf die digitale Version setzen. Die Vignette ist für gewöhnlich ab etwa Mitte November erhältlich.

ARBÖ erfreut: „Echter Ansporn, Vignette frühzeitig zu erwerben“

Freude über die Preisbremse bei der neuen Vignette herrscht unter anderem beim Autofahrerclub ARBÖ. „Dass die Vignette mit nur zwei Prozent unter dem Verbraucherpreisindex von 3,6 Prozent angehoben wird, befürworten wir sehr. Kraftfahrer sind derzeit mit extrem hohen Treibstoffkosten belastet, daher ist diese unter der gesetzlichen Vorgabe angesetzte Erhöhung ein erfreuliches Zeichen für alle, die auf das Auto angewiesen sind“, so etwa Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär. Ebenfalls positiv sieht man, dass die Jahresvignette bis Ende Dezember zum Preis der diesjährigen erhältlich sein wird. Kumnig dazu: „Diese Maßnahme wird nicht nur inflationsdämpfend wirken, sondern ist für Kraftfahrer auch ein echter Ansporn, die Vignette frühzeitig zu erwerben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 17:47 Uhr aktualisiert