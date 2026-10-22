Einbrüche in 4 Bundesländern: Polizei kommt Gruppierung auf die Schliche

Bereits seit 1. Juli 2026 hat das Landeskriminalamt Ermittlungen gegen eine vorerst noch auszuforschende südamerikanische Gruppe wegen des Verdachts der Begehung gewerbsmäßiger Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in mehreren Bundesländern geführt. Dabei soll die Gruppe Mietfahrzeuge in Wien zur Tatausführung angemietet haben, so die Polizei. Bei den Einbruchsdiebstählen selbst wurden insbesondere Geld, Goldschmuck, Silber- und Goldmünzen, wertvolle Designerhandtaschen oder -brillen gestohlen. Tresore, die in den Objekten gefunden wurden, wurden mit den Fahrzeugen abtransportiert und in Waldstücken mit Gewalt geöffnet. Intensive Ermittlungen haben daraufhin ergeben, dass die Tätergruppierung immer aus Italien nach Österreich einreiste und sich für zwei bis maximal fünf Tage hier aufhielt.

Polizei arbeitet mit Mietwagenfirma zusammen

Am 18. August 2026 haben sie dann wieder in Niederösterreich und in Wien in vier Häuser eingebrochen. In enger Zusammenarbeit mit einer Mietwagenfirma konnten die Beamten schon einen Tag später das verwendete Fahrzeug ermitteln und gegen 20.30 Uhr auch zwei vorerst unbekannte Männer wahrnehmen, die aus dem Kofferraum einen Vorschlaghammer nahmen. Diesen luden sie in ein spanisches Mietfahrzeug, anschließend gingen sie zu einer Wohnung im 21. Wiener Bezirk.

Drei Chilenen festgenommen

Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung konnten in der Wohnung gegen 22 Uhr drei Chilenen im Alter von 25, 29 und 40 Jahren vorläufig festgenommen werden. Vor Ort stellte man zudem Diebesgut, die Fahrzeugschlüssel des gestohlen gemeldeten spanischen Fahrzeugs und Einbruchswerkzeug sicher. Einer der Beschuldigten hatte zudem bei der Festnahme einen gefälschten, argentinischen Pass bei sich. Durch die weiteren Ermittlungen konnten der Gruppierung insgesamt 15, davon ein versuchter, Einbruchsdiebstähle in Wohnobjekte in vier Bundesländern (Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark) zugeordnet werden. Eine vollständige Liste findet ihr am Ende des Artikels.

Gesamtschäden von über einer halben Million Euro

Im Zuge der Einbruchsdiebstähle wurden Wertsachen im Gesamtwert von rund 450.000 Euro erbeutet und Sachschäden in der Höhe von mindestens 200.000 Euro verursacht. Bei einem der Einbrüche haben die mutmaßlichen Einbrecher eine Pistole erbeutet, die sie in einem Waldstück vergraben haben. Einer der Beschuldigten hat die Ermittler schließlich zum Versteck geführt. Im Zuge einer Kontrolle wurde aufgrund eines aufrechten Europäischen Haftbefehls am 18. Oktober dann noch eine 43-jährige Frau festgenommen, sie wird ausgeliefert. Die Beschuldigten sind nun in der Justizanstalt Korneuburg.

Karner spricht von deutlichem Rückgang von Einbrüchen

Innenminister Gerhard Karner erklärte bei einer Pressekonferenz: „Dem Landeskriminalamt Niederösterreich ist es durch akribische und konsequente Arbeit gelungen, in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Einbruchsdiebstähle zu klären. Die ErmittlerInnen sind damit einmal mehr Garant für erfolgreiche kriminalpolizeiliche Arbeit.“ In den letzten zehn Jahren habe man grundsätzlich einen kontinuierlichen Rückgang der Einbrüche in Österreich verzeichnet. In Niederösterreich habe sich die Zahl der Einbrüche seit 2016 halbiert, bilanziert Karner.