Neuer Klimaticket-Preis: So viel kostet es ab 1. Jänner 2027 in Österreich

Der Preis für das österreichweite Klimaticket wird mit 1. Jänner 2027 um zwei Prozent erhöht - und damit unter der zugrundeliegenden Teuerung. Was das kostentechnisch bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, wurde ein neuer Preis für das österreichweite Klimaticket angekündigt. Dieses wird um zwei Prozent teurer – zum Vergleich: Die eigentliche Teuerung liegt bei 3,6 Prozent. Wie das dafür zuständige Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten erläutert, kostet die Österreich-Variante ab 1. Jänner 2027 damit 1.428 Euro. Bisher lag der Preis bei 1.400 Euro.

Auch neuer Vignetten-Preis ab 1. Jänner 2027

Gleichzeitig mit der Erhöhung des Klimaticket-Preises um zwei Prozent wurde übrigens auch angekündigt, dass die Kosten für die Autobahn-Vignette hierzulande im kommenden Jahr ebenfalls um zwei Prozent höher sein werden. Bedeutet konkret: Ab 1. Jänner 2027 „beträgt der neue Vignettenpreis für das Jahr 2027 dann rund 109 Euro“, so das Ministerium gegenüber 5 Minuten. Heißt auch: Frühbucher bekommen es günstiger, alles dazu hier: Vignette 2027 teurer: Wie du sie dennoch zum alten Preis bekommst.

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Grüne: „Das ist kein Geschenk der Regierung“

Kritik an der Teuerung beim Klimaticket gibt es trotz Preisbremse seitens der Grünen, die von einer „halbherzigen Bremse“ sprechen. „Das ist kein Geschenk der Regierung. Das ist das Ergebnis von Druck – von uns Grünen und von hunderttausenden Menschen, die jeden Tag in Bus und Bahn sitzen und sich das nicht länger gefallen lassen“, so Elisabeth Götze, Mobilitätssprecherin der Grünen. Die Grünen fordern in der Aussendung einen Preisstopp 2027 für alle regionalen Klimatickets und Jahreskarten – und mittelfristig „eine echte Öffi-Preisbremse mit gedeckelten Preisen und Freifahrt für Menschen mit kleinen Einkommen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 19:05 Uhr aktualisiert