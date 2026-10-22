„Sozialhilfe Neu“ kommt ab Jänner 2027: Was das nun bedeutet

Die Regierung ist sich über die "Sozialhilfe Neu" einig. Die Novelle sieht dabei strengere Regeln vor, in Kraft treten soll sie bereits mit 1. Jänner 2027.

Lange wurde verhandelt, lange wurde diskutiert, nun ist es fix: ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich auf die „Sozialhilfe Neu“ geeinigt und die Eckpunkte jetzt auch vorgestellt. Während das Inkrafttreten der Novelle bereits mit 1. Jänner 2027 geplant ist, wird den Ländern ein halbes bis dreiviertel Jahr zur Umsetzung Zeit gegeben. Kritik hat es an der derzeit noch gültigen Sozialhilfe bereits Mitte des Vorjahres gegeben, als herauskam, dass eine syrische Großfamilie 9.000 Euro bezieht: Syrische Großfamilie mit 9.000 Euro im Monat: Wie kommt es zu der Summe? Daraufhin war schon bald klar, dass eine Neuerung her muss, Sozialministerin Korinna Schumann hat im Interview mit 5 Minuten auch gemeint: „9.000 Euro Sozialhilfe wird es nicht mehr geben“.

„Werkbank statt Parkbank“ für Erwerbsfähige

Bei Kindern wird die Regierung künftig Mindest- und Höchstsätze vorgeben, den Bundesländern demnach weiterhin Spielraum lassen. Der Grundbetrag der Sozialhilfe soll dahingegen als Fix- statt Maximalbetrag geführt werden. Teilweise möchte man auch Verbesserungen für Menschen mit Behinderung durchsetzen – diese seien jedenfalls vorgesehen, heißt es. Für Erwerbsfähige soll es auf jeden Fall strengere Regeln geben. ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger fasst das mit drei Worten zusammen: „Werkbank statt Parkbank.“ Und Sanktionen sollen – sofern ein zu sanktionierendes Verhalten vorliegt – „spürbar ankommen“, betonte auch NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser. Als Ziel hat man sich jedenfalls gesteckt, dass das System der Sozialhilfe deutlich vereinheitlichter wird. Aktuell gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen.

Netto-Ausgleichszulage als Grundlage

Als Grundlage für die neuen Höchstsätze für Sozialhilfe dient wie auch bisher der Nettoausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende. 2026 liegt die so genannte „Ausgleichszulage“ bei 1.308,39 Euro brutto, netto kommt man auf rund 1.230 Euro. Erwerbsfähige Antragsteller sollen dabei einen „Basisbetrag“ in Höhe von 1.016 Euro erhalten. Asylberechtigte müssen mit einem „Basisbetrag“ von 861 Euro zurechtkommen. Dabei handelt es sich allerdings um Drittstaatsangehörige, EU- und EWR-Bürger sind Österreichern gleichgestellt. Drittstaatsangehörige bekommen 1.016 Euro nur dann, wenn der Nachweis entsprechender Deutschkenntnisse und der Nachweis einer Wertevermittlung gegeben ist.

Sozialhilfe Neu: Was bei Kindern gilt

Bei Kindern gilt, dass die Höhe der Sozialhilfe pro Kind innerhalb eines „bundeseinheitlichen Leistungskorridors“ festgelegt ist – mit Mindest- und Höchstsätzen. Bundesweit einheitlich sind die Sätze lediglich für das erste Kind und für alle ab dem Fünften. Dazwischen haben die Länder etwas Spielraum. Die Höhe der Kindersätze war bisher ungeregelt, was zu großen Unterschieden innerhalb des Bundesgebiets sorgte.

Schumann: „Dieses Netz muss halten, wenn Menschen in Not geraten“

Menschen mit Behinderungen bekommen in Form eines doppelten Vermögensbeitrags Verbesserungen. Zudem werden therapeutische Taschengelder und Ähnliches nicht mehr auf die Sozialhilfe angerechnet, die „Klagsverpflichtung“ fällt außerdem ab dem 25. Lebensjahr weg. Sozialministerin Korinna Schumann sieht die Sozialhilfe mehr als „letztes Sicherheitsnetz“ statt als „Almosen“. „Dieses Netz muss halten, wenn Menschen in Not geraten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert