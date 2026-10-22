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/ ©pixabay.com
Bild auf 5min.at zeigt den Neusiedlersee.
Die Wolkendecke breitet sich im Tagesverlauf auch in Richtung Osten - und damit bis an den Neusiedler See - aus.
Österreich
22/10/2026
Wetter am Freitag

„Wolkenschirm breitet sich bis an den Neusiedler See aus“

Österreich startet wettertechnisch zweigeteilt in den Freitag, ehe sich am Nachmittag dann auch in Richtung Osten Wolken ausbreiten, berichtet die GeoSphere Austria.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Während der Freitag in der östlichen Landeshälfte abseits von regionalen Frühnebelfeldern meist sehr sonnig startet, ziehen im Westen bereits recht umfangreiche Wolken durch. Diese bringen vorerst aber nur vereinzelt ein paar Regentropfen. „Der Wolkenschirm breitet sich im Tagesverlauf bis an den Neusiedler See aus und die Sonneneinstrahlung wird dabei oft merklich gedämpft“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Dabei weht regional mäßiger bis lebhafter, teils föhniger Wind aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen bei zwischen minus vier und plus fünf Grad, die Höchstwerte erreichen zehn bis 16 Grad bzw. können mit Föhnunterstützung auf bis zu 18 Grad ansteigen, so die Experten.

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