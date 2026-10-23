Zeitumstellung 2026: Wann genau an der Uhr gedreht wird

Von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: In Österreich endet die Sommerzeit. Werden die Uhren vor- oder zurückgestellt? Alle Infos dazu bekommst du hier bei uns.

Von Samstag auf Sonntag wird in Österreich an der Uhr gedreht: Um 3 Uhr früh springen die Uhren um eine Stunde zurück auf 2 Uhr.

Von Samstag auf Sonntag wird in Österreich an der Uhr gedreht: Um 3 Uhr früh springen die Uhren um eine Stunde zurück auf 2 Uhr.

Es ist wieder so weit: An diesem Wochenende wird in Österreich an der Uhr gedreht – aber vor oder zurück? In der kommenden Nacht auf Sonntag verabschiedet sich die Sommerzeit. Wir haben alle wichtigen Details für dich zusammengefasst.

Zeitumstellung 2026: Ende der Sommerzeit in Österreich

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. Oktober 2026) kehrt ganz Österreich zur gewohnten Normalzeit (Mitteleuropäische Zeit) zurück. Das bedeutet: Wenn die Zeiger auf drei Uhr früh stehen, springen sie automatisch um eine Stunde auf zwei Uhr zurück.

Die gute Nachricht: Eine Stunde mehr Schlaf

Für alle Nachtschwärmer und Sonntags-Ausschläfer bringt das kommende Wochenende ein echtes Plus: Durch das Zurückstellen gewinnen wir exakt 60 Minuten „geschenkte Zeit“. Du bist dir bei der Richtung trotzdem unsicher? Die bekannteste Merkhilfe hilft auch dieses Mal verlässlich weiter: Im Frühjahr stellt man die Terrassenmöbel vor die Tür (Uhr wird vorgestellt), im Herbst stellt man sie wieder zurück (Uhr wird zurückgestellt).

Passiert die Zeitumstellung automatisch?

Gute Nachrichten für alle Smartphone-, Tablet- und Smartwatch-Besitzer: Die modernste Technik erledigt die Umstellung mitten in der Nacht unbemerkt von alleine, sobald eine Verbindung zum Internet oder Mobilfunknetz besteht. Ein prüfender Blick lohnt sich am Sonntag früh allerdings bei Wanduhren, klassischen Armbanduhren, Mikrowellen, Backöfen oder den Anzeigen im Auto.

Was hältst du von der Zeitumstellung? Soll abgeschafft werden! Ich mag die Zeitumstellung Ist mir eigentlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Darum wird auch weiterhin an der Uhr gedreht

Dass wir auch an diesem Wochenende wieder an den Uhren drehen müssen, sorgt bei vielen für Kopfschütteln. Das EU-Parlament hatte sich bereits 2019 für die Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung ausgesprochen. Da sich die einzelnen Mitgliedsstaaten bisher jedoch nicht einigen konnten, ob dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gelten soll, liegt das Thema auf Eis. Fest steht: Die Termine für die Zeitumstellungen sind EU-weit bereits bis inklusive 2031 beschlossen.

Wann wird 2027 umgestellt?

Auch im kommenden Jahr geht es weiter: 2027 beginnt die Sommerzeit am Sonntag, 28. März, und endet am Sonntag, 31. Oktober. Bis dahin heißt es also weiterhin zweimal jährlich: Im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 08:06 Uhr aktualisiert