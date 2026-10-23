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/ ©Katharina Widmann
Foto auf 5min.at zeigt Eisblumen am Fenster am Morgen.
Teils recht frostige Temperaturen hatte es am Freitag, 23. Oktober 2026, in Österreich.
Österreich
23/10/2026
Frostig

Bis zu minus 8 Grad: Diese Orte sind Österreichs Kältepole am 23. Oktober

In der Nacht auf Freitag und Freitagfrüh selbst war es in Teilen Österreichs besonders frostig. Bis zu minus acht Grad haben die Thermometer an den Messstationen angezeigt. Wir haben die Liste der kältesten Orte für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(230 Wörter)
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Obwohl der Herbst mittlerweile schon knapp einen Monat alt ist, waren deutliche Minustemperaturen bisher doch eher Mangelware. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. Oktober 2026, war es dann wieder einmal so weit: Die Thermometer sind mancherorts deutlich in den negativen Bereich „gerutscht“. Die beiden kältesten Orte des Landes waren dabei keine große Überraschung.

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Übliche Verdächtige auf Platz 1 und 2 der Kälte-Statistik

Einmal mehr in diesem Jahr übernehmen in der Kälte-Statistik nämlich Liebenau-Gugu (Oberösterreich) und Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich) die Plätze 1 und 2. Die beiden Orte waren im vergangenen Winter bzw. Anfang des Jahres bereits dafür bekannt, besonders tiefe Temperaturen zu haben. Bis zu minus 29 Grad hatte es etwa in Liebenau-Gugu, minus 28,4 Grad waren es immerhin im Freiwald.

Die Top 10 Kältepole in Österreich am 23. Oktober

Ganz so kalt war es am Freitag dann aber freilich nicht. Liebenau-Gugu verzeichnete laut GeoSphere Austria minus acht Grad, in Schwarzau im Freiwald haben die Thermometer Tiefsttemperaturen von minus 7,3 Grad angezeigt. Am Podest folgt noch St. Michael im Lungau (Salzburg) mit minus 5,5 Grad. Die Top 10 laut GeoSphere Austria haben wir euch in der folgenden Tabelle nun noch vollständig aufgelistet.

BundeslandMessstation / OrtTiefsttemperatur
OberösterreichLiebenau-Guguminus 8 Grad
NiederösterreichSchwarzau im Freiwaldminus 7,3 Grad
SalzburgSt. Michael im Lungauminus 5,5 Grad
SteiermarkSeckauminus 5,3 Grad
(Ost-)TirolSt. Jakob im Defereggentalminus 5 Grad
SalzburgMariapfarrminus 4,8 Grad
SalzburgTamswegminus 4,7 Grad
NiederösterreichZwettlminus 4,2 Grad
SteiermarkZeltwegminus 3,9 Grad
SteiermarkNeumarktminus 3,8 Grad
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert
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