Bis zu minus 8 Grad: Diese Orte sind Österreichs Kältepole am 23. Oktober

In der Nacht auf Freitag und Freitagfrüh selbst war es in Teilen Österreichs besonders frostig. Bis zu minus acht Grad haben die Thermometer an den Messstationen angezeigt. Wir haben die Liste der kältesten Orte für euch.

Teils recht frostige Temperaturen hatte es am Freitag, 23. Oktober 2026, in Österreich.

Teils recht frostige Temperaturen hatte es am Freitag, 23. Oktober 2026, in Österreich.

Obwohl der Herbst mittlerweile schon knapp einen Monat alt ist, waren deutliche Minustemperaturen bisher doch eher Mangelware. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23. Oktober 2026, war es dann wieder einmal so weit: Die Thermometer sind mancherorts deutlich in den negativen Bereich „gerutscht“. Die beiden kältesten Orte des Landes waren dabei keine große Überraschung.

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Übliche Verdächtige auf Platz 1 und 2 der Kälte-Statistik

Einmal mehr in diesem Jahr übernehmen in der Kälte-Statistik nämlich Liebenau-Gugu (Oberösterreich) und Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich) die Plätze 1 und 2. Die beiden Orte waren im vergangenen Winter bzw. Anfang des Jahres bereits dafür bekannt, besonders tiefe Temperaturen zu haben. Bis zu minus 29 Grad hatte es etwa in Liebenau-Gugu, minus 28,4 Grad waren es immerhin im Freiwald.

Die Top 10 Kältepole in Österreich am 23. Oktober

Ganz so kalt war es am Freitag dann aber freilich nicht. Liebenau-Gugu verzeichnete laut GeoSphere Austria minus acht Grad, in Schwarzau im Freiwald haben die Thermometer Tiefsttemperaturen von minus 7,3 Grad angezeigt. Am Podest folgt noch St. Michael im Lungau (Salzburg) mit minus 5,5 Grad. Die Top 10 laut GeoSphere Austria haben wir euch in der folgenden Tabelle nun noch vollständig aufgelistet.

Bundesland Messstation / Ort Tiefsttemperatur Oberösterreich Liebenau-Gugu minus 8 Grad Niederösterreich Schwarzau im Freiwald minus 7,3 Grad Salzburg St. Michael im Lungau minus 5,5 Grad Steiermark Seckau minus 5,3 Grad (Ost-)Tirol St. Jakob im Defereggental minus 5 Grad Salzburg Mariapfarr minus 4,8 Grad Salzburg Tamsweg minus 4,7 Grad Niederösterreich Zwettl minus 4,2 Grad Steiermark Zeltweg minus 3,9 Grad Steiermark Neumarkt minus 3,8 Grad

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert