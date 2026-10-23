ÖGB tobt: „Wer am Monatsende kein Geld hat, kauft auch am Sonntag nichts“

Einmal mehr wird über längere Öffnungszeiten in Geschäften diskutiert – mitten drin die zu dieser Zeit auch fast schon übliche Diskussion über offene Geschäfte an Sonntagen. Grundlage der Diskussion war eine Forderung des REWE-Konzerns nach einer Ausweitung der Wochenöffnungszeiten von 72 auf 78 Stunden. Unterstützung erhielt man vom Handelsobmann in der Wirtschaftskammer, Rainer Trefelik, der sich längere Öffnungszeiten am Samstagabend sowie bis zu zehn verkaufsoffene Sonntage im Jahr vorstellen kann. Alles dazu auch hier: Billa und Co.: Supermärkte sollen sechs Stunden länger öffnen dürfen. Sauer stößt die Debatte jedenfalls dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) auf.

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„Längere Öffnungszeiten schaffen keine zusätzliche Kaufkraft“

„Bei höheren Gehältern wird gebremst, aber bei längeren Öffnungszeiten soll plötzlich alles gehen“, so die Kritik der Gewerkschafter nun. Und man richtet der Wirtschaftslobby auch gleich etwas aus: „Wer am Monatsende kein Geld mehr hat, kauft auch am Sonntag nichts. Längere Öffnungszeiten verteilen die Einkäufe auf mehr Tage – schaffen aber keine zusätzliche Kaufkraft.“

„Hände weg vom freien Sonntag“

Für die Gewerkschafter ist klar, dass sowohl Beschäftigte als auch kleine Betriebe und „die Mehrheit der Konsument:innen“ die Sonntagsöffnung und längere Samstagsöffnungszeiten ablehnen würden. Die Gewerkschaft selbst bleibe „klar beim Nein zur Sonntagsöffnung“ und fasst die eigene Meinung zum Thema abschließend noch in fünf Worten zusammen: „Hände weg vom freien Sonntag.“

Diskussionen über Sonntagsöffnung entbrannt

In den Kommentaren unter dem zugehörigen Facebook-Posting sind derweil ebenfalls die Diskussionen entbrannt. Dabei findet man Befürworter und Gegner der Sonntagsöffnung. So schließt sich ein Mann etwa der ÖGB-Meinung an: „Ohne genügend Geld können die Bürger auch nicht mehr erkaufen, somit ist es egal, ob die Läden länger offen haben oder nicht.“ Ein weiterer Nutzer meint sarkastisch: „Genau. Die Längeren Öffnungszeiten fehlen uns.“ Doch auch Befürworter haben sich gemeldet und meinen dass „Sonntag endlich aufgesperrt werden soll“. Und weiter: „Am Bahnhof oder an Tankstellen sind die Geschäfte voller Kundschaft. Österreich ist um Jahrzehnte gegenüber anderen Ländern hinterher.“ Was die 5 Minuten-Leser davon halten, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Lesermeinungen zur Sonntagsöffnung: „Damit Faule, die nicht arbeiten…“.