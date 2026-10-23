Tief „Austen“ im Anmarsch: Wie tief die Schneefallgrenze in Österreich sinkt

Bereits von Mittwoch auf Donnerstag hat es in dieser Woche erstmals in diesem Herbst nennenswerte Neuschneemengen in Österreich gegeben. In der Nacht auf Samstag und am Samstag dürfte die Schneefallgrenze noch weiter sinken.

Nachdem es tage- und wochenlang in diesem Herbst ruhig war und kaum Änderungen im Wettergeschehen zu verzeichnen waren, ist es diese Woche wieder richtig spannend geworden – bzw. es wird auch noch richtig spannend. Von Mittwoch auf Donnerstag und am Donnerstag selbst hat es stellenweise schon nennenswert geregnet und in höheren Lagen auch geschneit – wie etwa am Dobratsch in Kärnten und am Dachstein. In der Nacht auf Samstag und am Samstag selbst könnte Schnee dann stellenweise sogar noch etwas weiter herunterfallen.

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„Tief sorgt für föhnigen Südwind und regional etwas Regen“

Die österreichische Unwetterzentrale weiß auch, welches Tief dafür verantwortlich sein wird. Das Sturmtief „Austen“ zieht aktuell nämlich über Nordfrankreich hinweg und bringt dort Orkanböen. „Hierzulande sorgt das Tief heute aber nur für föhnigen Südwind und kommende Nacht regional für etwas Regen“, so die Experten. Im Laufe des Nachmittags dürfte es dann von Vorarlberg bis nach Osttirol bereits etwas regnen, in den Abendstunden und der Nacht breitet sich der Regen in Richtung Osten aus – und die Schneefallgrenze im Westen sinkt gegen 1.200 Meter ab. Am Samstag regnet es dann noch zeitweise, in der Tauernregion liegt die Schneefallgrenze zwischen 1.100 und 1.300 Metern. Die Experten dazu: „Die Mengen halten sich aber sehr in Grenzen.“

Regen und Schnee: Die Prognose der GeoSphere Austria

Die Meteorologen der GeoSphere Austria wiederum sehen länger anhaltenden Regen vor allem im Westen und Süden auf Österreich zukommen. Im Osten wird wohl „insgesamt nur wenig“ Niederschlag fallen. Den Experten zufolge wird die Schneefallgrenze im Süden noch länger in luftigen Höhen um 1.800 bis 2.000 Meter liegen, während sie im Norden, Nordwesten und Nordosten auf bis zu 1.000 Meter absinken könnte. Der Samstag startet dann überall wolkenverhangen, zwischen dem Tiroler Unterland und dem Südburgenland sowie dem Salzkammergut kann es dann auch noch teils länger anhaltend regnen. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1.000 und 1.500 Metern Seehöhe, wobei sie im Süden tendenziell etwas höher liegt als im Norden, so die Meteorologen.